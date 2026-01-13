"Extrem emotional": Andrej Mangolds Antrag war tränenreich

Große Gefühle bei Andrej Mangold (38) und Annika Jung: Der frühere Der Bachelor-Protagonist und die deutsche Influencerin haben sich verlobt – und beim Antrag kullerten reichlich Tränen. Im Gespräch mit Promiflash erzählen die beiden, wie überwältigend dieser Moment war. "Es war extrem emotional. Wir sind beide auf Wolke sieben und selbst jetzt, wenn wir uns die Fotos und Videos anschauen, kommen uns wieder die Tränen", verrät Andrej. Wie surreal sich die Augenblicke vor der Verlobung anfühlten, fasst er folgendermaßen zusammen: "Während des Antrags habe ich mich wie in einer Art Trance gefühlt."

Damit ihn seine Gefühle nicht übermannten, setzte der frühere Basketballprofi auf ein ausgeklügeltes Hilfsmittel: "Ich hatte mir einen Brief geschrieben, der mir geholfen hat, meine Worte zu finden, weil mir zwischendurch einfach die Sprache weggeblieben ist." Trotz seiner großen Nervosität bleibt am Ende nun vor allem eines: eine unvergessliche Erinnerung. "In ihre Augen zu schauen und diese Emotionen zu teilen, war überwältigend. Dieser Moment wird für immer in meinem Kopf bleiben", betont Andrej gegenüber Promiflash.

Doch fühlt es sich für die Turteltauben anders an, verlobt zu sein? Auf diese Frage schwärmt Annika entzückt: "Seitdem ich Ja gesagt habe, fühlen wir uns beide einfach noch glücklicher als zuvor. Wir strahlen um die Wette, werden immer wieder emotional, wenn wir uns Fotos und Videos anschauen, und genießen diesen Moment sehr bewusst." Dem stimmt auch ihr Ehemann in spe zu. Im Promiflash-Interview gesteht Andrej, dass sich zwar über Wochen eine "Mischung aus Vorfreude, Nervosität und Anspannung aufgebaut hat", dies sei mittlerweile aber verflogen und "komplett in Glücksgefühle umgeschlagen." Der Influencer fasst abschließend zusammen: "Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, jetzt verlobt zu sein."

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung im April 2023

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026