Funkelnder Ring: Andrej Mangold und Annika Jung sind verlobt

Andrej Mangold (38) und Annika Jung haben ihre Liebe mit einem großen Schritt besiegelt: Der ehemalige Der Bachelor-Protagonist und die Influencerin haben sich verlobt. Die freudige Nachricht verkündeten die Eheleute in spe auf Social Media. Auf Instagram posteten die beiden eine Reihe romantischer Bilder am Strand, vor traumhafter Kulisse: Annika strahlt, hält ihren funkelnden Ring in die Kamera, während Andrej sie eng im Arm hält. Unter die Fotos schrieben sie den Satz: "Wenn Ja für immer bedeutet. 11. Januar 2026."

In der Kommentarspalte des Beitrags sammelten sich direkt zahlreiche Glückwünsche. "Ahhhh, herzlichen Glückwunsch", freute sich Darya Strelnikova (33) öffentlich. Auch Der Promihof-Star Pinar Sevim meldete sich mit warmen Worten: "Ohhhh, wow! Herzlichen Glückwunsch, freue mich." Doreen Petrova (30) schloss sich an und kommentierte schlicht, aber liebevoll: "Herzlichen Glückwunsch". Die Strandkulisse, das Licht der untergehenden Sonne und der funkelnde Diamant sorgten außerdem für reichlich Herz-Emojis in der Kommentarspalte.

Erst im vergangenen Jahr feierten Andrej und Annika ihr Liebescomeback. Nach einer kurzen Trennung fanden der ehemalige Bachelor und die Influencerin wieder zueinander – nicht zuletzt dank der Unterstützung ihrer Familien. Im Gespräch mit Promiflash blickte Annika damals zurück: "Die haben sich total gefreut und waren natürlich auch sehr glücklich, als wir ihnen mitgeteilt haben, dass wir das hinbekommen haben." Auch während der Trennung habe sie den Kontakt zu Andrejs Mutter nie verloren.

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026

Getty Images Andrej Mangold und Annika Jung, Juli 2025

Instagram / anniju__ Annika Jung und Andrej Mangold, 2025

