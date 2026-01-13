Freddie Mercurys Ex Mary bekommt sein Haus nicht verkauft

Freddie Mercury (†45) hatte sich gewünscht, dass Mary Austin nach seinem Tod weiterhin in der Garden Lodge lebt. Doch offenbar fühlt sich die langjährige Vertraute des Queen-Sängers in dem Anwesen in Kensington inzwischen nicht mehr zu Hause. Die Villa mit acht Schlafzimmern steht seit 2024 für rund 35 Millionen Euro zum Verkauf, bislang jedoch ohne Erfolg. Auch zwei Jahre später habe sich kein Käufer gefunden, wie britische Medien berichten, die von einer zähen Vermarktung sprechen. Parallel dazu hält der private Konflikt innerhalb der Familie an. Mary Austin und Freddies Schwester Kashmira Bulsara sind weiterhin über Fragen des Nachlasses zerstritten. Laut Berichten von The Sun sei Kashmira besonders verletzt gewesen, als persönliche Erinnerungsstücke des Queen-Stars bei Auktionen verkauft wurden.

Hintergrund: Freddie, der 1991 an den Folgen einer AIDS-bedingten Lungenentzündung starb, hinterließ Mary den größten Teil seines Vermögens – samt Garden Lodge. Kashmira und die Eltern erbten jeweils ein Viertel, doch nach dem Tod der Eltern ging deren Anteil ebenfalls an Mary. Als Mary Teile aus Freddies Nachlass versteigern ließ, habe Kashmira anonym gegengehalten und für 3.457.400 Euro Fan-Schätze und persönliche Stücke ihres Bruders zurückgekauft, um sie in der Familie zu bewahren, berichtete The Sun. "Kashmira war wütend und traurig, so viele seiner Besitztümer auf dem freien Markt zu sehen", zitierte das Blatt eine Quelle. Mary soll zudem Jim Hutton, Freddies langjährigen Partner, kurz nach der Testamentseröffnung gebeten haben, Garden Lodge zu verlassen.

Freddie und Mary lernten sich 1970 kennen, verlobten sich, blieben nach dem Ende ihrer Beziehung eng verbunden – er nannte sie seine "Ehefrau". "Mary ist meine einzige Freundin, und ich will keine andere. Für mich war sie meine Lebensgefährtin. Für mich war es eine Ehe", sagte er einst laut britischen Medien. Mary verwahrte nach der Zoroastrier-Beerdigung die Asche des Sängers und erfüllte seinen Wunsch, den genauen Ort geheim zu halten. Die besondere Bindung der beiden zeigte auch der Film "Bohemian Rhapsody", in dem Rami Malek (44) und Lucy Boynton (31) ihre Geschichte erzählten. Nachbarn beschrieben Mary später als zurückgezogen, die nur selten aus dem Tor von Garden Lodge fuhr – in einem alten Mercedes, der so unauffällig war wie ihr Leben hinter den berühmten Mauern.

Anzeige Anzeige

ActionPress Mary Austin und Freddie Mercury im Jahr 1984

Anzeige Anzeige

Imago Freddie Mercury in der Londoner Wembley Arena, 1984

Anzeige Anzeige

ActionPress Lucy Boynton als Mary Austin und Rami Malek als Freddie Mercury im Film "Bohemian Rhapsody"

Anzeige