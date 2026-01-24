Madonna rührt mit Geburtstagsgruß an Tochter Mercy James

Madonna (67) hat ihrer Tochter Mercy James (20) zu ihrem 20. Geburtstag nun rührende Worte gewidmet. Auf Instagram feierte die 67-jährige Sängerin den besonderen Tag ihrer Tochter am 22. Januar 2026 mit einer Sammlung bislang ungesehener Familienfotos und Videos. Zu den liebevollen Aufnahmen schrieb Madonna: "Happy Birthday, wunderschöne Mercy James. Dein Stammesname ist Chifundo, was 'Barmherzigkeit' bedeutet! Ein perfekter Name für dich." Damit gewährte sie den Fans damit einen besonderen Einblick in Mercys Persönlichkeit und die enge Bindung zwischen Mutter und Tochter.

In ihrem Instagram-Post beschreibt Madonna, wie sehr sich Mercy von ihren Geschwistern unterscheidet: "Du warst immer das ruhigste meiner Kinder, aber stille Wasser sind tief. Und du bist tiefgründig. Immer nachdenklich, immer rücksichtsvoll, freundlich und respektvoll." Die Künstlerin betont, wie stolz sie auf die junge Frau ist, die Mercy geworden sei, und schwärmt von ihren vielen Talenten. Sie unterstreicht, dass ihre Tochter alles erreichen könne, was sie sich vornehme, und schreibt: "Ich bin gespannt, in welche Richtung du dein strahlendes Licht leuchten lassen wirst!"

Mercy ist Teil einer großen Patchwork-Familie, die Madonna über die Jahre aufgebaut hat. Neben Mercy gehören dazu Lourdes (29), die die Sängerin mit ihrem Ex Carlos Leon (59) bekam, sowie Rocco Ritchie (25), den sie mit ihrem Ex-Ehemann Guy Ritchie (57) hat und der mittlerweile 25 Jahre alt ist. Außerdem adoptierte sie aus Malawi ihren Sohn David Banda sowie ihre Zwillinge Stella und Estere. Die Sängerin, die seit Jahrzehnten als Ikone der Popmusik gilt, erfreut ihre Fans immer wieder mit familiären Highlights. So auch diesmal zu Mercys Geburtstag.

Instagram / madonna Madonna und ihre Tochter Mercy

AFP / Getty Images Madonna mit ihren Kids David und Mercy

Instagram / madonna Madonna, ihr Vater und ihre sechs Kinder