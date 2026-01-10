Madonna (67) strahlt jugendlich in Unterwäschekampagne

Madonna (67) sorgt mit einer neuen Kampagne für Gesprächsstoff: Die Sängerin zeigt sich in hautfarbener Lingerie für den Duft "The One" von Dolce & Gabbana – inszeniert in einem Film und Fotos von Mert Alas. Die Aufnahmen erinnern an die Ästhetik ihres provokanten "Justify My Love"-Videos aus den 1990ern, gedreht in einem Hotel-Setting. Zu sehen sind Szenen mit einem älteren Mann und einem jüngeren Model in einer Dreieckserzählung. Auf Instagram wurden Bilder sowie ein Video veröffentlicht, begleitet von Reaktionen, in denen Fans ihre jugendliche Ausstrahlung hervorhoben und staunten, wie glatt ihr Look wirkt.

Gegenüber der Vogue erklärte Madonna ihre besondere Verbindung zu den Designern: "Domenico und Stefano sind wie Brüder für mich. Wir haben so eine lange Geschichte zusammen", sagte sie. Weiter meinte sie: "Das hier fühlte sich wie eine natürliche Erweiterung unserer persönlichen und beruflichen Beziehung an." Stefano Gabbana schwärmte über den Clip: "Es ist so verspielt und sexy, ich möchte wissen, wie der Duft riecht", und betonte, dass die Zusammenarbeit Teil der gemeinsamen Geschichte sei.

Abseits der Modegeschichte blickt die Künstlerin auf bewegte Zeiten zurück. Im Gespräch mit Jay Shetty (38) im Podcast "On Purpose" berichtete sie von ihrer schweren bakteriellen Infektion 2023 und einer Nahtoderfahrung, in der sie ihre verstorbene Mutter vor sich sah. Dieses Erlebnis habe sie zu Versöhnungsschritten in der Familie bewegt. Besonders berührend sind Madonnas Worte über ihren Bruder Christopher, mit dem sie nach langer Funkstille wieder Kontakt aufnahm. Sie erzählte, dass sie ihm in einer schwierigen Phase beistand und ein klärendes Gespräch fand. Persönliche Bindungen und die Kraft der Vergebung spielen in ihren jüngsten Erzählungen eine große Rolle – ein Kontrast zu den hochglanzpolierten Kampagnenbildern, der ihre private Seite sichtbar macht.

Instagram / madonna Madonna in Marokko, Dezember 2025

Clara Biondo/Getty Images Stefano Gabbana and Domenico Dolce bei der Fashion Week in Mailand

Instagram / madonna Madonna, Januar 2025