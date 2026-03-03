"Only Murders" startet trotz Martin Shorts Familientragödie

Martin Short (75) muss einen schweren Verlust verkraften: Seine älteste Tochter Katherine ist im Alter von 42 Jahren in ihrem Zuhause in Los Angeles gestorben. Wie unter anderem TMZ berichtete, nahm sie sich durch Suizid das Leben. Die Tragödie ereignete sich am Montag, dem 23. Februar. In den Tagen danach sagte der Schauspieler mehrere gemeinsame Comedy-Auftritte mit seinem langjährigen Kollegen Steve Martin (80) ab und blieb den Actor Awards fern, bei denen er für seine Rolle in der Erfolgsserie Only Murders in the Building als Bester Darsteller in einer Comedyserie nominiert war. Auf die Zukunft der Show soll sich der Schicksalsschlag jedoch nicht auswirken.

Laut Produktionsinsidern, auf die sich das Portal beruft, befindet sich "Only Murders in the Building" derzeit ohnehin nicht im Dreh. Die neue, sechste Staffel des Formats soll erst in einigen Monaten in London entstehen, weshalb der Produktionsplan bislang unverändert bleibt. Die Serie, die kürzlich verlängert wurde, dreht sich um drei Nachbarn in New York, die gemeinsam einen True-Crime-Podcast lieben und sich nach einem Mord in ihrem Wohnhaus selbst als Hobby-Ermittler versuchen. Martin spielt darin den exzentrischen Theaterregisseur Oliver Putnam, an seiner Seite stehen Selena Gomez (33) als Mabel Mora und Steve als ehemaliger Schauspieler Charles-Haden Savage.

Nach dem Tod von Katherine, die als zugelassene klinische Sozialarbeiterin für eine mentale Gesundheitsorganisation arbeitete, bat ein Sprecher der Familie um Zurückhaltung. "Es ist mit tiefster Trauer, dass wir den Tod von Katherine Hartley Short bestätigen. Die Familie Short ist von diesem Verlust am Boden zerstört und bittet in dieser Zeit um Privatsphäre. Katherine war von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude in Erinnerung bleiben, die sie in die Welt gebracht hat", hieß es in dem Statement, das unter anderem von der Los Angeles Times zitiert wurde. In der Vergangenheit zeigte sich Martin immer wieder mit seiner Tochter an seiner Seite, zuletzt öffentlich bei ihrer 40. Geburtstagsparty 2023 in Hollywood.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin, Mai 2025

Disney+ Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short in "Only Murders in the Building"