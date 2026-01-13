"Pummelchen": Andreas Robens kritisiert Körper seiner Caro

In der jüngsten Folge der VOX-Dokusoap Goodbye Deutschland sorgten Caro und Andreas Robens, das aus Mallorca bekannte Bodybuilder-Paar, erneut für Gesprächsstoff – diesmal wegen Andreas' offener Worte über Caros Figur. Der 59-Jährige behauptete, seine Frau sei "schon immer ein Pummelchen" gewesen, was diese energisch bestritt. Stattdessen erinnerte sich Caro an ihre Kleidergröße 34 und ein Gewicht von 50 Kilo in der Kennenlernzeit. Doch Andreas blieb bei seiner Einschätzung und ließ zudem verlauten, dass Caro während der Corona-Zeit erneut aus der Form geraten sei. "Das sah aus, als wenn du 'ne Tüte Popcorn in die Mikrowelle packst – auf einmal ging's poff! Und da war von Caro nichts mehr über, die sah aus wie'n Michelin-Männchen", übte Andreas äußerst uncharmant Kritik an seiner Frau. Caro widersprach zwar, blieb dabei jedoch erstaunlich entspannt und lächelte die Sprüche weg.

Doch Andreas legte nach. Er erzählte, er habe früh erkannt, dass Caro "Potenzial" habe: "Okay, aus der kannste was bauen. Die hat 'ne richtig gute Genetik, die kann was werden. Die bauste dann mal", erklärte er in der Sendung. Hinter dem ruppigen Ton verbirgt sich ein konkretes Ziel, das beide gemeinsam angehen möchten: Caro plant ein Comeback auf der Bodybuilding-Bühne. Ein Jahr gibt sie sich für den Muskelaufbau Zeit: "Ich möcht' meinen Körper noch mal so richtig in Form bringen wie unter 40, als ich auf die Meisterschaft gegangen bin, und ich möcht' mir noch einmal zeigen, dass ich das auch mit fast 50 noch mal schaffe. Also: Vollgas trainieren, dann Vollgas diäten und Disziplin ...", erklärte sie ihr selbstgestecktes Ziel. Gleichzeitig steht bei Caro ein Wechsel ihrer fast 16 Jahre alten Brustimplantate an – eine OP, die Trainingspläne durcheinanderwirbeln könnte. Andreas zeigte sich besorgt, allerdings weniger wegen möglicher Trainingsverzögerungen, sondern in erster Linie wegen der gesundheitlichen Risiken, die der Eingriff mit sich bringen könnte.

Privat bilden Caro und Andreas seit Jahren ein eingespieltes Team mit eigenem Humor, der für Außenstehende oft rau wirkt. Die beiden kennen sich aus ihrer gemeinsamen Fitnesswelt, arbeiten zusammen, trainieren zusammen und tragen Konflikte oft direkt aus. Kinder gehören nicht zum Lebensmodell des Paares. Die Beziehung dreht sich eher um gemeinsame Projekte, Studio-Alltag und Wettkampfziele. Andreas begleitet Caro als Trainings- und Sparringspartner. Mal gibt er den Motivator, mal den Provokateur. In Momenten, in denen es ernst wird, zeigt sich dennoch seine weiche Seite, etwa wenn er vor einer OP um Caros Sicherheit bangt. Genau diese Mischung aus ungeschöntem Ton und enger Verbundenheit prägt ihre Beziehung seit Langem.

No Credit Caroline und Andreas Robens in Cala Millor, März 2021

Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens im März 2025

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas und Caro Robens