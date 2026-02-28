"Schwanger?": Fata Hasanović setzt sich für ihren Körper ein

Model Fata Hasanović (31) hat genug von einer Frage, die sie offenbar immer wieder gestellt bekommt: "Bist du schwanger?" Auf Instagram bezieht die 31-Jährige nun Stellung zu der Problematik und macht ihrem Ärger Luft. In einem Post erklärt Fata, dass es nicht viel gebe, was sie wirklich nerve – aber diese Frage gehöre definitiv dazu. Dabei betont die Influencerin, dass ihr Unmut nicht einmal hauptsächlich mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch zu tun habe, sondern mit der Annahme, die hinter dieser Frage stecke: "Dass eine Frau offenbar nur eines sein kann – schwanger", schreibt sie in der Bildbeschreibung ihres Instagram-Posts.

Was Fata besonders stört, ist die gesellschaftliche Erwartungshaltung gegenüber Frauenkörpern. "Sie darf keinen Bauch haben, er muss absolut flach sein. Und wenn er es nicht ist, gibt es scheinbar nur eine Erklärung: Sie ist schwanger", kritisiert das Model. Als wäre ein weiblicher Körper nur dafür da, Kinder zu bekommen, merkt sie an. Für ein bisschen Bauch scheine es keine andere Legitimation zu geben, so Fata weiter. Mit ihrer offenen Kritik trifft sie einen Nerv und macht deutlich, wie sehr Frauen immer noch auf ihre Körperform reduziert werden.

Dass das Thema Kinderwunsch für Fata besonders emotional ist, hat sie in der Vergangenheit bereits offen geteilt. Die Influencerin leidet unter Endometriose, einer chronischen Erkrankung, die unter anderem starke Schmerzen verursacht. Zum Jahreswechsel hatte Fata ihren Followern mitgeteilt, dass sie auf eine Schwangerschaft gehofft hatte, diese jedoch nicht eingetreten war. Stattdessen plagten sie heftige Kopf-, Unterleib- und Rückenschmerzen. Mit ihrer Offenheit möchte Fata nicht nur auf die unrealistischen Erwartungen an Frauenkörper aufmerksam machen, sondern auch anderen Betroffenen Mut machen. Fata ist mit ihrem Partner zusammen und hat bereits ein Kind.

Imago Fata Hasanovic während der Berlin Fashion Week S/S 2025

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Sohn Malik im November 2023 in Dubai