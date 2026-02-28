Laura Müller teilte Bild mit ihm: Das sagt Oli Pocher dazu

Warum sind diese beiden auf einem Bild? Laura Müller (25) und Oliver Pocher (48) haben sich in Florida getroffen. Die Erotik-Content-Creatorin teilte auf Instagram ein gemeinsames Foto mit dem Comedian, das für Aufsehen sorgt. Während die Partnerin von Michael Wendler (53) auf dem Bild auf einer Lederbank sitzt, steht Oliver im Hintergrund. Das überraschende Treffen kam zustande, nachdem der Ex-Mann von Amira Aly (33) geschäftlich in die USA gereist war. Wie er in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" gegenüber Pietro Lombardi verriet, war er zunächst in Los Angeles, um bei einem Erotikfilm-Dreh dabei zu sein, und reiste anschließend nach Florida weiter, um Otto Waalkes (77) zu besuchen. Da Laura und ihr Ehemann Michael ebenfalls in dem US-Bundesstaat leben, kam es zu einem gemeinsamen Essen. "Da sind wir da essen gegangen", gab Oliver preis.

Im Podcast sprach Oliver ausführlich über das Treffen und kam dabei auch auf Lauras Einnahmequellen zu sprechen. "Von ihrem OnlyFans hauptsächlich. Laura macht ja OnlyFans", erklärte der Comedian Pietro gegenüber. Sie verdiene mit ihren Auftritten auf der Erotik-Plattform sogar "x-fach mehr" als ihr Mann mit seinen Darbietungen auf Mallorca oder anderswo, eine genaue Summe habe sie ihm allerdings nicht nennen wollen. Das Thema sorgte jedoch auch für Diskussionen zwischen den beiden. "Weil sie das ja macht und darüber auch ihr Geld verdient und auch nicht schlecht, aber ich habe gesagt: 'Früher oder später werden deine Kinder dann auch mal in der Schule auf sowas angesprochen werden'", berichtete Oliver im Podcast. Einen Kommentar zu ihren neuen Brüsten konnte sich der Comedian natürlich nicht verkneifen: "Sie hat ja jetzt auch neue Brüste, also das sind schon zwei Fußbälle. Das ist nicht zu übersehen."

Bereits vor einigen Wochen hatte Oliver kein Blatt vor den Mund genommen, als Laura nach ihrer Brust-OP stolz ihre neue Oberweite präsentierte. In seiner eigenen App kommentierte der Comedian ein Video der Influencerin mit gewohnt spitzer Zunge: "Hurra! Hurra! Die Brüste sind da. Glückwunsch an dieser Stelle. Und sie ist so glücklich. Und natürlich möchten wir uns die neuen Dinge mal angucken." Als Laura in ihrer Story erklärte, endlich wieder lachen zu können, legte der Moderator trocken nach: "Na, wer kann das nicht?" Selbst als sie ihre Veränderungen als "prall" und "richtig schön groß" beschrieb, entgegnete Oliver schlicht: "Geil." Im Netz sorgten diese Bemerkungen für zahlreiche Reaktionen und Diskussionen.

Collage: ActionPress, Imago Collage: Laura Müller und Oliver Pocher

Imago Oliver Pocher lächelt, November 2025

TikTok / oliverpocher Oliver Pocher im Mai 2025