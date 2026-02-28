So turbulent war Michelle Pfeiffers Liebesleben

Michelle Pfeiffer (67) ist seit Jahrzehnten eine der größten Schauspielerinnen Hollywoods – und ihr Liebesleben war ebenso bewegt wie ihre Karriere, wie The Hollywood Gossip beleuchtet. Ihre erste Ehe mit dem Schauspieler Peter Horton begann 1981 in Santa Monica, ausgerechnet kurz bevor sie die Hauptrolle in "Grease 2" bekam. Die Nachricht über ihre große Rolle erreichte sie in den Flitterwochen. Das Paar arbeitete mehrfach zusammen, doch 1988 trennten sie sich, zwei Jahre später folgte die Scheidung. Peter machte später ihre jeweiligen Karrieren für das Scheitern der Ehe verantwortlich. Doch Michelle war nicht lange allein: Während der Dreharbeiten zur "Gefährliche Liebschaften"-Verfilmung 1988 entwickelte sich zwischen ihr und John Malkovich (72) eine intensive Verbindung – obwohl beide zu diesem Zeitpunkt noch verheiratet waren.

Die Romanze mit John war nur eine von mehreren leidenschaftlichen Beziehungen in Michelles Leben. Bereits 1986 hatte sie Fisher Stevens (62) bei den Dreharbeiten zu "The Boss' Wife" kennengelernt, nachdem sie zuvor bereits gemeinsam in einer Produktion von "Twelfth Night" beim New York Shakespeare Festival aufgetreten waren. Die Beziehung hielt drei Jahre, endete aber 1989. Als Michelle 1992 für den Film "Love Field" vor der Kamera stand, funkte es zwischen ihr und Kevin Costner (71). Die Romanze war intensiv, aber von kurzer Dauer – auch hier gab es ein Timing-Problem, denn Kevin war noch mit Cindy Silva verheiratet.

1993 fand Michelle dann ihr dauerhaftes Glück: Sie heiratete den Fernsehproduzenten und Drehbuchautor David E. Kelley (69). Michelle hatte bereits vor ihrer Begegnung mit David den Adoptionsprozess für die neugeborene Claudia Rose begonnen, 1994 kam dann Sohn John Henry Kelley II zur Welt. Die Schauspielerin hatte sogar einen kleinen, nicht im Abspann erwähnten Auftritt in Davids Serie "Picket Fences", und er schrieb das Drehbuch zu "To Gillian on Her 37th Birthday", in dem Michelle die Titelrolle spielte. Mehr als 30 Jahre später sind die beiden noch immer verheiratet, und im September 2025 verkündete Michelle eine besondere Neuigkeit: Sie war Großmutter geworden.

IMAGO / UPI Photo Michelle Pfeiffer, Dezember 2025

IMAGO / United Archives Michelle Pfeiffer und John Malkovich bei "Gefährliche Liebschaften"

Getty Images Michelle Pfeiffer und ihr Mann David E. Kelley bei der Premiere von "Goliath" in Hollywood, 2016

