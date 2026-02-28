Gewaltvorfall in einer Schule: Chers Sohn wurde festgenommen

Elijah Blue Allman (49), der Sohn von Cher (79), wurde am Abend des 27. Februar an einer Elite-Schule in Concord, New Hampshire, festgenommen. Wie das Magazin TMZ berichtet, wurde die Polizei kurz vor 19 Uhr Ortszeit zur St. Paul's School gerufen, weil sich dort ein unerwünschter Gast aufhielt. Elijah soll sich in der Mensa der Schule befunden haben, wo er "für Unruhe sorgte und sich aggressiv verhielt". Der Musiker wurde anschließend in das Merrimack County Gefängnis gebracht.

Die Vorwürfe gegen Elijah umfassen zwei Anklagepunkte wegen einfacher Körperverletzung sowie jeweils einen Anklagepunkt wegen Hausfriedensbruchs, krimineller Bedrohung und ordnungswidrigen Verhaltens. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung kam Elijah wieder auf freien Fuß: Er wurde auf persönliches Versprechen entlassen, musste also keine Kaution hinterlegen. Ein genauer Termin für seine bevorstehende Anklageverlesung steht laut Polizeiinformationen noch aus. Warum Elijah überhaupt an der Schule war, sei den Behörden und den von TMZ zitierten Quellen bislang völlig unklar, eine Verbindung zu der Einrichtung gebe es offenbar nicht. Auf Anfragen des US-Portals an das Team von Cher habe es bislang keine Reaktion gegeben.

Elijah ist das einzige Kind aus der Ehe zwischen Cher und dem Allman-Brothers-Gründer Gregg Allman (†69), die von 1975 bis 1979 dauerte. Der heute 49-Jährige trat musikalisch in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern und ist als Gitarrist der Band Deadsy bekannt. Abseits der öffentlichen Auftritte lebt Elijah überwiegend in Südkalifornien, wo er seinen kreativen Projekten nachgeht und sich weitgehend aus dem klassischen Hollywoodtrubel heraushält.

Getty Images Cher (r.) und ihr Sohn Elijah im März 2001

Imago Elijah Blue Allman mit Sonnenbrille und Getränk in Beverly Hills, August 2025

MediaPunch / ActionPress Chers Sohn Elijah Blue Allman