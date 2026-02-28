Nessi Borck gesteht: Ihr "Let's Dance"-Start verlief holprig

Vanessa Borck (29) hat ihren ersten großen Auftritt bei Let's Dance hinter sich – und der fiel ausgerechnet beim Auftakt der Show alles andere als glänzend aus. In der ersten Livesendung der neuen Staffel musste sich die Influencerin am Freitagabend nicht nur der strengen Jury im Kölner Studio stellen, sondern wenig später auch einem gnadenlosen Urteil im Netz. Chefjuror Joachim Llambi (61) zog in der Sendung einen fiesen Vergleich und meinte, Vanessa habe ausgesehen wie ein "Storch im Salat". Jetzt meldet sich die Social-Media-Bekanntheit auf Instagram zu Wort und zieht selbstkritisch Bilanz zu ihrem Debüt. "Zu gestern: Ich möchte dazu etwas sagen – das war keine Glanzleistung. Wenn ich mir das so angucke, sieht das ziemlich scheiße aus, wie ich tanze", gesteht sie und erklärt, sie habe sich auf dem Parkett eigentlich gut gefühlt. Erst beim späteren Ansehen der Aufzeichnung sei ihr aufgefallen, wie verkrampft sie wirkte.

"Ich weiß auch nicht, was mit meinem Gesicht los war. Das war so angespannt die ganze Zeit. Ich habe das in dem Moment gar nicht wahrgenommen, dass ich so verspannt gucke", so die 29-Jährige. Sie betont, dass sie vor der Show keinerlei Tanzerfahrung gehabt habe und nur zwei Tage Zeit gewesen seien, um die Choreografie zu lernen. Der Druck einer Live-Bühne mit Publikum und Kameras habe zusätzlich an ihr genagt. Die zum Teil sehr harten Kommentare aus dem Netz hätten sie kurz traurig gemacht: "Man hat Angst, dass die Reise nächste Woche vorbei ist, und natürlich sind die Kommentare auch nicht so toll. Das ist nicht schön zu lesen." Gleichzeitig kündigt sie an, nun alles geben zu wollen und sich "den Arsch aufzureißen". Gleichzeitig nimmt sie auch Profitänzerin Victoria Sauerwald in Schutz, die offenbar ebenfalls Kritik einstecken musste.

Bei der Kennenlernshow trat Vanessa gemeinsam mit Betty Taube (31) und Nadja Benaissa (43) mit einem Cha-Cha-Cha an. Während die beiden anderen Kandidatinnen bei vielen Zuschauern gut ankamen, fiel die Performance der Influencerin negativ auf. Besonders ihre Körperhaltung und Bewegungen wurden in den sozialen Medien kritisiert. "Die Vanessa wirkte überfordert von ihrer eigenen Körpergröße", urteilte ein Nutzer auf X. Ein anderer spottete: "Vanessa wirkt leider etwas storchig und der Größenunterschied zu Malika ist suboptimal." Auch Formulierungen wie "Nessi tanzt leider wie der Storch im Salat" oder "Bei Nessi ist eher Volkswandertag" machten die Runde. Trotz der harschen Urteile gab es auch vereinzelt positive Stimmen – so erklärte ein Fan unter einem Instagram-Post der Show: "Sie hat das toll gemacht! Eine Favoritin von mir dieses Jahr."

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny Vanessa Borck, "Let's Dance"-Kandidatin 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Victoria "Vica" Sauerwald und Vanessa "Nessi" Borck bei "Let's Dance" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Nadja Benaissa, Vanessa Borck und Betty Taube bei "Let's Dance" 2026

Anzeige