Fans empört: "Let's Dance"-Nadja bekam unfaire Bewertung

Nadja Benaissa (43) hat in der ersten Folge der 19. Staffel von Let's Dance gemeinsam mit Betty Taube (31) und Vanessa Borck (29) die Show eröffnet. Das Trio tanzte am Freitag einen Cha Cha Cha zu "Golden" von Huntrix aus "Kpop Demon Hunters". Während Juror Joachim Llambi (61) vor allem Betty lobte, die mit 14 Punkten die beste Wertung erhielt, bekam Nadja 12 Punkte. Vanessa landete mit 10 Punkten auf dem letzten Platz der Gruppe. Doch viele Zuschauer sind mit der Punktevergabe überhaupt nicht einverstanden und machen auf Instagram ihrem Ärger Luft: "Nadja hat mehr Punkte verdient", heißt es dort unter anderem. Für viele Zuschauer war die Sängerin die klare Gewinnerin des Auftritts.

"Die beste der Gruppe. Hatte auch die schöneren Bewegungen als Betty", schreibt ein weiterer User. Zahlreiche Fans pflichten ihm bei und finden, dass Nadja deutlich besser abgeschnitten hat als ihre beiden Konkurrentinnen. "Finde ich voll unterpunktet, das war viel besser als 12 Punkte. Mit dem richtigen Training kann sie es definitiv ins Finale schaffen bei dem Potenzial", schimpft ein Nutzer. Ein anderer Zuschauer ergänzt: "Bei Nadja sah alles viel flüssiger und voller Energie aus. Fand sie den beiden anderen gegenüber um Längen überlegen." Das Fazit vieler Fans lautet deshalb: "Nadja hat mehr Punkte verdient."

Für Nadja ist die große Tanzbühne ein weiterer Schritt zurück ins Rampenlicht. Die Sängerin stand mit der Girlgroup No Angels schon in den 2000ern im Fokus. Bereits damals konnte sie bei den Fans mit ihrer Ausstrahlung punkten. Das spiegelt sich auch im aktuellen Staffelauftakt wider: Während ein Teil des Publikums vor allem mit Vanessa noch hadert und ihre ersten Schritte auf dem Parkett kritisch beäugt, wächst die Sympathie für Nadja weiter. In den sozialen Netzwerken schreiben viele Nutzer der Musikerin ein großes Entwicklungspotenzial zu und fiebern ihrem weiteren Weg bei "Let's Dance" entgegen. Wie sie sich mit einem festen Tanzpartner an ihrer Seite schlagen wird, bleibt abzuwarten – die Fan-Unterstützung hat sie nach diesem gelungenen Start aber bereits sicher.

Getty Images Nadja Benaissa auf dem BUNTE New Faces Award im Oktober 2024

RTL / Stefan Gregorowius Nadja Benaissa, Vanessa Borck und Betty Taube bei "Let's Dance" 2026

Getty Images Die No Angels

