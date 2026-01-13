So emotional war AWZ-Hochzeit für Féréba Koné und Daniel

Tränen, Küsse und ein Versprechen fürs Leben – mitten auf der Krankenhausstation: In Alles was zählt geben sich Imani, gespielt von Féréba Koné, und Jan, dargestellt von Daniel Noah, das Ja-Wort. Die bewegenden Szenen wurden direkt am Krankenbett gedreht, weil Jan zu schwach für eine große Feier ist. Die TV-Romantik traf auf bittere Realität, denn Jans Krankheit ist allgegenwärtig. An Férébas Seite stand Daniel, der im Gespräch mit RTL offenbarte, wie nah die Figur dem Tod ist. Zusammen haben die beiden die Intensität des Moments getragen – zwischen Hoffnung, Angst und einer ungeheuren Zärtlichkeit, die noch lange nachhallt.

Féréba beschreibt die Trauung als reinen Glücksrausch für Imani: "Ich muss sagen, die ganze Hochzeit, die Trauung, die Feier, das war richtig schön, weil das war für Imani in dem Moment erst mal nur Glück", sagte sie RTL. Daniel schildert Jans Blick auf die Situation völlig anders – und doch genauso wahr: "Eigentlich spürt er schon, dass der Tod da relativ nah ist", erklärt er, und genau dieses Gefühl überschattet seine Freude. Die Szenen leben von dieser Spannung: das Lächeln der Braut, der müde, aber entschlossene Blick des Bräutigams, Hände, die sich fester halten, je leiser der Raum wird. Eine Krankenhaus-Hochzeit, die zur AWZ-Geschichte passt, weil sie großes Gefühl nicht scheut und die Zerbrechlichkeit darin zeigt.

Abseits des Sets bleiben Féréba und Daniel unverheiratet – und haben klare Vorstellungen, wie es privat aussehen soll: "Mir ist das Allerwichtigste, eine fette Party zu schmeißen", schwärmt die Schauspielerin. Daniel nickt gedanklich mit: Er würde "richtig fett feiern", mit lauter Musik, null Zurückhaltung und den engsten Freundinnen und Freunden an der Seite. Zwischen ihren Schilderungen blitzt durch, wie sehr beide auf Gemeinschaft setzen, wenn es um die großen Lebensmomente geht. Und vielleicht erklärt genau das, warum ihre Krankenhaus-Trauung so echt wirkte: Vor der Kamera tragen sie Abschied und Nähe, privat wünschen sie sich lange Nächte, tanzende Gäste und Erinnerungen, die bis zum Morgengrauen halten.

Collage: Ot,Ibrahim, Instagram / danielnoah_official Collage: Féréba Koné und Daniel Noah

RTL / Julia Feldhagen Imani (Féréba Koné) und Jan (Daniel Noah) bei "Alles was zählt"

RTL / Julia Feldhagen Jan Köster (Daniel Noah) und Simone Steinkamp (Tatjana Clasing) bei "Alles was zählt"