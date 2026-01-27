Comeback bei "Alles was zählt": Julia Wiedemann kehrt zurück

Freudige Nachrichten für Alles was zählt-Fans: Julia Wiedemann steht ab dem 29. Januar 2026 wieder als Lucie Ziegler vor der Kamera – und kehrt damit nach ihrer Auszeit zurück nach Essen. Die Rückkehr passiert mitten im Serienchaos aus Serientod und drohenden Ausstiegen, doch Lucies Comeback sorgt für einen hellen Moment. Brisant: Während ihr Vater Henning eigentlich eine Reise nach Mallorca plant, sitzt Lucie längst im Büro von Simone Steinkamp im Steinkamp-Zentrum. Am Telefon hält sie die Fassade aufrecht und spielt ihrem Vater vor, noch immer auf der Insel zu sein. Als Henning von dem heimlichen Besuch erfährt, prallen Erwartungen und Emotionen aufeinander – und Lucie muss ihre missglückte Überraschung retten.

Schon die Art ihrer Rückkehr verspricht Drama-Potenzial in Essen: Lucie hatte nach ihrem Studium in New York einen Jobwechsel gewagt und auf Mallorca eine neue Stelle gefunden, die mehr Wertschätzung versprach als zuvor. Dass sie nun ohne großes Tamtam wieder im Steinkamp-Kosmos auftaucht, dürfte nicht nur Simone überraschen. Hinter den Kulissen war bereits klar, dass Julia nur eine kurze Pause einlegen wollte – jetzt ist die Auszeit vorbei und die Drehbücher ziehen die Schrauben an: ein geplatzter Überraschungsmoment, ein irritierter Vater, eine Tochter zwischen Pflichtgefühl und Freiheitsdrang. Die neuen Folgen laufen werktags um 19:05 Uhr bei RTL, auf RTL+ gibt es sie wie gewohnt vorab im Stream.

In ihrer Auszeit hat sich Julia bewusst eine Pause vom hektischen Serienalltag gegönnt und Abstand vom Drehgeschehen gewonnen. Im Gespräch mit RTL verriet die Schauspielerin damals: "Vielleicht traue ich mir mal einen Urlaub ganz alleine zu. Aber ich gucke mal." Vor allem wollte sie sich selbst wiederfinden und Energie tanken, nachdem die intensiven Dreharbeiten zuletzt auch physisch Spuren hinterlassen hatten. "Manchmal ist mir das gar nicht so bewusst, wie anstrengend das auch für den Körper ist", gab sie offen zu.

Julia Wiedemann, Februar 2025

Julia Wiedemann, Stefan Bockelmann und Dominik Flade, "Alles was zählt"-Stars

Julia Wiedemann, Schauspielerin

