Francisco Medina nimmt Abschied von "Alles was zählt"-Rolle

Es ist ein Abschied mit Jubiläum: Zum bereits zehnten Mal verlässt Maximilian, gespielt von Francisco Medina (49), die Welt von Alles was zählt. In der aktuellen Serienstory sieht die Figur nach einem erbitterten Machtkampf mit den Reichenbachs keinen anderen Ausweg mehr und verlässt Essen – und damit auch seinen Sohn Diego. Zuvor gibt es noch einen emotionalen Abschied von seiner Schwester, dann ist Schluss: Maximilian steigt aus, während Francisco das Set in Köln hinter sich lässt. Der Schauspieler zieht damit vorerst einen Schlussstrich unter eine Rolle, die ihn viele Jahre begleitet und ihm immer wieder Comebacks beschert hat.

Im Gespräch mit RTL schaut Francisco auf die jüngsten Drehs zurück und nimmt seine Serienfigur durchaus kritisch unter die Lupe. "Das ist auch Karma", sagt er über Maximilians Entwicklung und spielt damit auf die zahlreichen Intrigen und Fehlentscheidungen seiner Figur an. Wer betrügt, müsse eben damit rechnen, selbst betrogen zu werden – wundern solle sich Maximilian über die Konsequenzen seines Handelns also nicht. Gleichzeitig betont der Schauspieler, dass es nicht nur düstere Momente gab: Einige Szenen, vor allem rund um Maximilians Beziehung zu Nathalie, habe er als "sehr lustig und sehr süß" empfunden. Die Arbeit bei AWZ beschreibt Francisco als großes Glück, doch nun sei ihm "etwas Schönes dazwischengekommen", auf das er sich abseits der täglichen Drehs konzentrieren möchte.

"Ich habe mich dafür entschieden, dass ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen möchte", verrät der Schauspieler und erklärt: "Wenn man seine Eltern noch hat, dann finde ich, sollte man die genießen, so gut es geht." Er habe ein sehr gutes Verhältnis zu seinen Eltern und möchte die Zeit mit ihnen noch so gut es geht nutzen. "Ich glaube, ich würde mir das später vorwerfen, wenn ich nicht mehr Zeit mit den Menschen verbracht habe, die mir wichtig sind."

ActionPress Francisco Medina bei den Blaue Blume Awards in Berlin im Februar 2016

RTL / Julia Feldhagen Maximilian (Francisco Medina) und Nathalie (Amrei Haardt) bei "Alles was zählt"

Francisco Medina, Tatjana Clasing, Jörg Rohde und Silvan-Pierre Leirich, AWZ-Stars