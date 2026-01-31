AWZ: Julia Wiedemann deutet große Wendung für Lucie an

Fans können sich freuen: Julia Wiedemann ist zurück am Set von Alles was zählt – und mit ihr auch die Serienfigur Lucie Ziegler, die nach ihrem Mallorca-Aufenthalt wieder in Essen auftaucht. Pünktlich zu ihrer Rückkehrfolge sitzt Julia beim sogenannten "Welcome back"-Interview mit RTL strahlend vor der Kamera und plaudert über ihre Pause, was sie so erlebt hat und wie sehr sie sich über ihre Rückkehr an das Steinkamp-Zentrum freut. Die Schauspielerin verspricht für die kommenden Folgen große Gefühle und reichlich Spannung. Besonders ein Detail lässt Fans aufhorchen: Julia deutet nämlich an, dass sich für Lucie in Essen "etwas Grundlegendes" verändern werde.

Im Gespräch erzählt Julia, wie sie die AWZ-Pause privat genutzt hat. Besonders schwärmt sie von einem Trip in die Berge, bei dem sie erstmals auf 3.000 Meter Höhe unterwegs war: "Das war richtig cool", sagt die Darstellerin begeistert. Gleichzeitig habe sie sich aber sehr darauf gefreut, wieder nach Essen zurückzukehren und die vertraute Studio-Welt zu betreten. Julia weiß bereits, was ihre Rolle in den neuen Folgen erwartet, und kündigt an: "Es wird sich etwas Grundlegendes verändern." Mehr dürfe sie nicht verraten, aber sie verspricht, dass es "emotional" und "spannend" werde. Neben den Story-Twists habe sie sich vor allem darauf gefreut, wieder in ihre alte WG-Garderobe einziehen zu dürfen – eine kleine, aber ihr sehr wichtige Set-Bedingung, die trotz Pause erfüllt wurde und die sie im Interview mit einem erleichterten "Gott sei Dank" kommentiert.

Lucies Comeback ist mit ordentlich Sprengkraft in Essen angelaufen: Statt Urlaubsfeeling auf Mallorca sitzt sie plötzlich im Büro von Simone Steinkamp – und niemand soll davon wissen. Am Telefon spielt Lucie ihrem Vater Henning weiter vor, noch auf der Insel zu sein. Doch die Tarnung fliegt auf: Als Henning von dem heimlichen Besuch erfährt, prallen Erwartungen und Emotionen ungebremst aufeinander. Lucies Rückkehr, die eigentlich als Überraschung gedacht war, droht zum Desaster zu werden. Klar ist schon jetzt: Die neuen Folgen drehen die Dramaspirale weiter nach oben und stellen Lucie sicherlich vor einige spannende Herausforderungen.

Thiago Braga de Oliveira Julia Wiedemann, "Alles was zählt"-Darstellerin

RTL / Julia Feldhagen Julia Wiedemann, Schauspielerin

ActionPress Julia Wiedemann, Stefan Bockelmann und Dominik Flade, "Alles was zählt"-Stars