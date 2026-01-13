Bahnt sich hier der nächste "Alles was zählt"-Ausstieg an?

Alles was zählt-Fans müssen jetzt stark sein: In der Folge vom 16. Januar 2026 gerät das Glück von Elias Berg und Leyla ernsthaft ins Wanken. Tenniscoach Elias, gespielt von Robin Schick, wird im Steinkamp-Zentrum von niemand Geringerem als Sabine Lisicki (36) überrascht – die Profi-Spielerin bietet ihm einen Job in Miami an. Dort soll er als Co-Trainer in ihrer Tennis-Akademie einsteigen. Für Elias, der seit September 2025 in Essen für Herzklopfen sorgt und beruflich gerade erst richtig Fahrt aufgenommen hat, klingt das nach dem nächsten großen Schritt. Doch mit wem würde er gehen und was bedeutet das für seine frische Liebe zu Leyla?

Hinter den Kulissen herrscht derweil Funkstille: RTL äußert sich nicht zu einem möglichen Ausstieg von Elias – weder eine Drehpause noch ein Abschied von Robin Schick sind zum aktuellen Zeitpunkt angekündigt. Damit bleibt alles offen. Elias bittet in der Serie um Bedenkzeit, denn die Entscheidung hätte Konsequenzen, die bis zu einer Fernbeziehung oder sogar einer Trennung reichen könnten. Während die Angst vor einem Abschied aus dem Steinkamp-Zentrum wächst, bleibt für Zuschauer nur das Warten auf die nächsten Episoden. Klar ist: Sollte Elias das Angebot annehmen, könnte sein Abschied temporär sein – oder endgültig.

Jüngst mussten sich die Zuschauer bereits von Jan, gespielt von Daniel Noah, verabschieden. Die Szenen rund um seinen Tod und den dramatischen Abschied auf der Intensivstation bewegten zahlreiche Fans zu Tränen. Besonders die schwere Entscheidung um Jans Herz sorgt noch immer für Gespräche: Ursprünglich war es für einen Empfänger in München vorgesehen, doch Jan wollte, dass es an den sterbenskranken Richard geht.

