Yungbluds Mama informierte ihn über Nackedeifotos im Netz

Der britische Rockstar Yungblud (28) sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als er auf einer luxuriösen Jacht vor dem Hafen von Sydney blankzog. Der 28-Jährige nutzte die Gelegenheit vor Beginn seiner Australien-Konzerte, um sich nahtlos zu bräunen und seine Tattoos zu präsentieren. Mit einem Bier in der Hand und ohne Badehose schien er ausgelassen den Tag zu genießen. Doch die später online veröffentlichten Bilder führten zu einem überraschenden Anruf seiner schockierten Mutter. "Meine Mum hat angerufen: 'Dein Penis ist bei TMZ!'", berichtet Yungblud jetzt auf TikTok.

Wie Yungblud laut Bild verriet, war seine Mutter Samantha von den freizügigen Fotos ihres Sohnes alles andere als begeistert. Der Sänger nahm es jedoch gelassen und erklärte, dass das Ganze für ihn nichts weiter als Spaß gewesen sei. Tatsächlich deckte er die privatesten Teile seines Körpers geschickt ab, auch wenn die Fotos auf den ersten Blick etwas anderes vermuten lassen. Mit seiner humorvollen Reaktion sammelte der Musiker inzwischen zahlreiche begeisterte Kommentare unter seinem TikTok-Clip.

Die Jacht-Party scheint also sowohl öffentlich als auch privat Wellen geschlagen zu haben. An Yungbluds Seite wurde zudem eine besondere Begleitung gesichtet: Unter den Gästen befand sich Dina Broadhurst, eine australische Künstlerin, die in ihrem Heimatland vor allem für ihre kunstvollen, freizügigen Werke bekannt ist. Der Musiker scheint im Tourstress seiner "Idols – The World Tour" also auch seine Freizeit in Australien sichtlich zu genießen. Dass ihn nun ausgerechnet seine Mutter zur Rede stellte, dürfte Yungbluds Fans zum Schmunzeln bringen.

Getty Images Yungblud bei den MTV Video Music Awards 2025 in der UBS Arena in Elmont, New York

Getty Images Yungblud im November 2023 in London

Getty Images Yungblud, Juli 2024