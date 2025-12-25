Endlich verraten: So kam Yungblud zu seinem Künstlernamen

Dominic Harrison, besser bekannt als Yungblud (28), hat in der "Howard Stern Show" verraten, wie es zu seinem markanten Künstlernamen kam – und ganz nebenbei ausgeplaudert, welche Namen er seinen zukünftigen Kindern geben würde. Der Musiker aus Doncaster sagte, sein bürgerlicher Name Dominic Harrison habe für die Art Musik, die er mache, einfach "zu höflich" geklungen. Sein Team habe ihn kurz nach der Vertragsunterzeichnung "young blood" genannt, weil er der jüngste Künstler im Team war – aus dem Spitznamen wurde schließlich Yungblud. Auf den großen Bühnen ist er längst angekommen: Er stand bereits mit Legenden wie Ozzy Osbourne (†76) und Steven Tyler (77) auf der Bühne und sorgte erst im Juli mit einer emotionalen "Changes"-Coverversion bei Ozzys Abschiedskonzert in Villa Park, Birmingham, für Gänsehaut.

Im Gespräch erzählte der Rockstar, der 2018 mit der EP "Yungblud" debütierte und mit "Weird!" die Spitze der UK-Charts eroberte, auch Privates: "Wenn ich ein Mädchen hätte, würde ich sie Ziggy nennen, und wenn ich einen Jungen hätte, würde ich ihn Iggy nennen. Also habe ich Ziggy und Iggy", sagte er in der Sendung. Auf YouTube feierten Fans seinen Auftritt bei Howard Stern (71): "Er ist so eine freundliche und talentierte Seele", schrieb ein Nutzer. Ein anderer schwärmte: "Er ist einer der authentischsten Menschen, die man trifft." Zuletzt musste der Sänger jedoch seine Idols World Tour in den USA absagen. In einem emotionalen Social-Media-Post erklärte er, seine Stimme und Blutwerte hätten "Bedenken" ausgelöst, sein Arzt habe ihm eine Pause bis Jahresende verordnet.

Abseits der Schlagzeilen über Charts und Festivalbühnen – von Coachella bis Hurricane und seinem eigenen Bludfest – bleibt bei Yungblud vieles greifbar persönlich. Der Musiker teilt regelmäßig Gedanken mit seiner Community, bedankt sich für Rückhalt und spricht offen über Höhen und Tiefen auf Tour. In dem Instagram-Post zur Tourpause schrieb er: "Dieses Jahr war wirklich unglaublich und ich fühle mich so glücklich und geehrt von allem, was passiert ist", und verband Dankbarkeit mit dem Versprechen, auf sich aufzupassen.

Getty Images Yungblud bei den MTV Video Music Awards 2025 in der UBS Arena in Elmont, New York

Getty Images Yungblud, Steven Tyler und Joe Perry bei den MTV VMAs 2025 - Tribut an Ozzy Osbourne

Getty Images Yungblud, Musiker