Geburtstagsurlaub: Georgia May Jagger strahlt im Bikini

Georgia May Jagger hat Grund zu feiern. Die Tochter von Mick Jagger (82) hatte am Montag Geburtstag. Den besonderen Anlass verbringt die Britin mit ihrem Partner Cambryan Sedlick und Söhnchen Dean auf Kuba. Auf Instagram teilt sie einige Eindrücke von der Reise mit ihren Followern. Ein Bild zeigt, wie das Model in einem glitzernden Bikini auf einem Felsen posiert. Auf weiteren Fotos ist zu sehen, wie sie gemeinsam mit ihren Liebsten den Strand genießt. Scherzhaft schrieb die 34-Jährige zu den Schnappschüssen: "Ich freue mich darauf, morgen wieder 30 zu werden."

Cambryan und Georgia (34) sind seit 2021 ein Paar und wurden im Oktober 2024 erstmals Eltern. Der kleine Dean trat schon schnell in die Fußstapfen seiner Model-Mama. In einer Kampagne für ein Fast-Fashion-Unternehmen stand das Baby bereits im Alter von fünf Monaten mit seiner Mutter vor der Kamera. Georgia selbst modelte bereits für die bekanntesten Modehäuser in der Branche, unter anderem Chanel, Balmain, Fendi, Versace und Tom Ford.

Georgia stammt aus Micks Beziehung mit der Schauspielerin Jerry Hall (69). Inzwischen ist der Rocker jedoch bereits seit über 15 Jahren mit seiner Partnerin Melanie Hamrick (38) zusammen. Seit einigen Jahren sind die beiden sogar verlobt, doch eine Hochzeit ist noch nicht in Planung. Gegenüber Paris Match erklärte die ehemalige Balletttänzerin: "Vielleicht heiraten wir eines Tages, vielleicht auch nicht. Wir sind so glücklich, wie es ist, dass ich Angst hätte, etwas daran zu ändern."

Instagram / georgiamayjagger Georgia May Jagger, Januar 2026

Instagram / georgiamayjagger Georgia May Jagger mit Partner Cambryan und Sohn Dean

Getty Images Melanie Hamrick und Mick Jagger im September 2023