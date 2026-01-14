"Let's Dance"-Tänzer Zsolt Sándor Cseke hat geheiratet

Zsolt Sándor Cseke (38) ist nun ein verheirateter Mann. Das verrät der Profitänzer gegenüber Bild. Vergangenen Dienstag gab er seiner Verlobten Anna-Lena auf dem Standesamt in Troisdorf das Jawort – ganz privat und ganz heimlich. Für die Trauung wählten die beiden einen ganz besonderen Tag: Zsolts Geburtstag. "Im Januar ist es für uns beruflich etwas ruhiger. Zsolts Geburtstag war ein besonders schöner Tag, um uns das Jawort zu geben", meint Anna-Lena. Eine große Hochzeitsfeier soll noch folgen, konkrete Pläne gibt es aber noch keine. "Sie soll 2027 stattfinden. Natürlich darf der Hochzeitstanz nicht fehlen. Aber auch das Brautstraußwerfen ist für uns eine schöne Tradition", freut sich der Let's Dance-Star schon jetzt.

Den Antrag machte Zsolt seiner Liebsten erst vor wenigen Monaten. Die schönen Neuigkeiten teilten er und Anna-Lena im September mit den Fans. Der gebürtige Rumäne ging im romantischen Liebesurlaub am Strand auf die Knie. Dass sie sich mit der Hochzeit mehr Zeit hätten lassen sollen, finden die beiden nicht. "Es mag nach außen schnell wirken, aber für uns war es eine bewusste Entscheidung. Es hat sich einfach richtig angefühlt. Daher wollten wir keine Umwege", erklärt Zsolt. Für sie fühle es sich generell richtig an, zwischen den Frischvermählten sei von Anfang an eine tiefe Vertrautheit gewesen.

Genau diese Vertrautheit scheint es zu sein, was Zsolt und Anna-Lena keine Zeit verlieren lässt. Dass ihre Beziehung öffentlich wurde, ist ebenfalls erst ein paar Monate her. Im Juni 2025 stellte der 38-Jährige seine Partnerin seinen Fans im Netz vor und plauderte in seinem Podcast "A bis Z" aus dem Nähkästchen. "Ich habe mit Anna-Lena schon ein bisschen geschrieben. Dann haben wir gesagt, wenn es ein bisschen ruhiger wird, können wir uns treffen. Dann haben wir uns getroffen – und irgendwie hat es gematcht, es funktioniert. Sie akzeptiert, was ich mache, ich akzeptiere, was sie macht", schwärmte er von ihrer Kennenlerngeschichte.

Instagram / zsolt_cseke Zsolt Sándor Cseke und seine Freundin Annalena, Juli 2025

Instagram / zsolt_cseke Zsolt Sándor Cseke mit seiner Freundin Anna-Lena

Instagram / zsolt_cseke Zsolt Sándor Cseke und seine Partnerin, August 2025