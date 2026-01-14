Neue "Die Notärztin"-Staffel mit Sabrina Amali wird spannend

Nächsten Monat geht es für "Die Notärztin" wieder in den Einsatz: Ab dem 24. Februar 2026 zeigt die ARD dienstags zur Primetime neue Folgen der Krankenhaus- und Feuerwehrserie mit Sabrina Amali. In der zweiten Staffel steht die Schauspielerin erneut als Dr. Nina Haddad im Mittelpunkt, die auf der Hauptfeuerwache in Mannheim Leben rettet und regelmäßig ihre eigenen Grenzen austestet. 13 frische Episoden wurden bestellt, deutlich mehr als beim ersten Durchlauf. Bereits eine Woche vor dem TV-Start sind die ersten sieben Folgen in der ARD-Mediathek abrufbar, der Rest der Staffel folgt ab dem 7. April. Wieder mit dabei: das eingespielte Team aus Rettungskräften, mit dem Nina in dramatischen Einsätzen durchstartet – und privat immer wieder aneckt.

Inhaltlich verspricht die neue Staffel noch mehr Tempo, Emotionen und große Entscheidungen. Die Wache liegt im Herzen des interkulturellen Mannheimer-Melting-Pots, von hier aus werden alle Notrufe der Stadt koordiniert. Nach dem holprigen Start der Ärztin in Staffel eins hat sich das Team um Brandmeister Piotr Rogosa inzwischen an die entschlossene Medizinerin gewöhnt, auch wenn sie im Dienst mehrfach über berufliche Grenzen hinausgegangen ist. Die beendete Affäre mit Feuerwehrmann Markus Probst sorgt jedoch weiter für Spannungen, zumal mittlerweile das ganze Team darüber Bescheid weiß. Zusätzlich wird es kompliziert, als Nina den charmanten Ersthelfer Philipp kennenlernt und ihren Vorsatz, sich aus Liebesdramen herauszuhalten, schneller ins Wanken gerät als gedacht. Neben Sabrina gehören erneut Paul Zichner als Rettungssanitäter Paul Raue, Max Hemmersdorfer als Markus, Anna Schimrigk als Feuerwehrfrau Billy Johannes und Johannes Kienast als Wachleiter Patrick Köster zum festen Ensemble.

Für Sabrina bedeutet die Rückkehr zur medizinischen Serienwelt eine Fortsetzung eines Erfolgsprojekts: Bereits im Frühjahr 2024 verfolgten im Schnitt rund vier Millionen Zuschauer die erste Staffel im Ersten, was der Schauspielerin ein größeres Publikum bescherte. Am Set in Berlin und Mannheim arbeitet sie eng mit ihren Serienkollegen zusammen, die über die Monate der Dreharbeiten zu einem eingespielten Team zusammengewachsen sind. Die intensive Arbeit an emotional aufgeladenen Notfallszenen schweißt viele dieser Kollegen spürbar zusammen, vor und hinter der Kamera.

SWR / Jens Koch / Pixabay / VP68 / Pexels / Karol D Zweiten Staffel von "Die Notärztin" mit Sabrina Amali

ARD/SWR/Oliver Feist Nina (Sabrina Amali), "Die Notärztin"

HR / ARD / Volker Roloff Nina (Sabrina Amali, l.) und Paul (Paul Zichner, r.) mit einem Baby, "Die Notärztin"