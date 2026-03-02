Dieter Bohlens größtes Hobby: Fünf Stunden pro Tag traden

Dieter Bohlen (72) verbringt täglich rund fünf Stunden mit seiner großen Leidenschaft abseits der Musik: der Börse. Das verriet der Musiker und Juror jetzt im Gespräch mit Bild. Während andere Menschen gemütlich frühstücken, checkt der 72-Jährige bereits am Morgen die Prognosen der Aktienindizes. Ab 15 Uhr wird es für ihn dann besonders spannend, denn zu dieser Zeit öffnet der amerikanische Markt. "Wir hängen ja total daran. Wenn es in Amerika runtergeht, geht es bei uns meist auch runter", erklärt Dieter. Einen Vermögensverwalter hat der Pop-Titan nicht – er macht alles selbst und holt sich lediglich Unterstützung von einem engen Freund.

Über die Jahre hat sich Dieter ein beachtliches Finanzwissen angeeignet und teilt seine Tipps gerne. Sein wichtigster Rat: früh anfangen. "Dann kann man eigentlich kaum Fehler machen", so der Musiker. Langfristig setze er auf Aktien großer Unternehmen aus den USA und Deutschland. Selbst wenn der Markt crasht, heißt es laut Dieter: einfach Ruhe bewahren und abwarten. Kryptowährungen lässt er derzeit links liegen. "Man sieht ja, dass das Narrativ 'Bitcoin ersetzt Gold' im Moment nicht aufgeht", erklärt die Modern Talking-Legende. Seine Finanz-Entscheidungen treffe er allerdings "leider zu viel mit dem Bauch", gesteht er ein.

Was Dieter besonders zu schaffen macht, sind Verluste. "Wenn ich Geld verliere, tut mir das weh. Man arbeitet ja für dieses Geld – und dann ist es einfach weg", sagt er. Seine Partnerin Carina geht mit Finanz-Entscheidungen deutlich entspannter um. "Sie hat Geduld ohne Ende. Wenn etwas 20 Prozent fällt, interessiert sie das nicht. Ich drehe schon bei zwei Prozent durch", erzählt der 72-Jährige. Geduld sei deshalb das A und O. Dieter und Carina sind seit vielen Jahren ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Große Fehlentscheidungen habe es bei ihm allerdings noch nicht gegeben, betont der Musiker.

Imago Dieter Bohlen, September 2025

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen, Oktober 2025

Getty Images Dieter Bohlen im November 2024