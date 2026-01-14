Outfit-Kritik an seinem Sohn: Chris Töpperwien wehrt sich

Chris Töpperwien (51) platzt der Kragen: Der Reality-TV-Star teilte ein Foto von seinem Sohn, der einen Pullover mit Zuckerstangen trägt – und löst damit eine hitzige Diskussion aus. Ein fremder Nutzer beschwert sich in den Kommentaren, dass Weihnachten vorbei sei und man die Sachen "mal aussortieren" könne. Für Chris scheint das der Tropfen gewesen zu sein, der das Fass zum Überlaufen brachte. In einem neuen Post auf Instagram macht er seinem Ärger Luft: "Ernsthaft? Wer steht morgens auf und denkt: Heute kommentiere ich ungefragt die Kleiderwahl des Kindes vom Töpperwien?"

In seinem Statement spart Chris nicht mit deutlichen Worten. "Leute! Manchmal frage ich mich wirklich, ob wir als Gesellschaft kollektiv falsch abgebogen sind", schreibt er auf Instagram. Er beschreibt, wie aus seiner Sicht aus einem harmlosen Kinderpullover ein Anlass für übergriffige Kommentare geworden ist. Menschen, die wertende und beleidigende Kommentare verfassen, seien für ihn längst kein Ausrutscher mehr, sondern inzwischen Alltag. "Was dabei rauskommt, ist meist verbaler Durchfall", schimpft er weiter und betont, niemand müsse ungefragte Bewertungen akzeptieren. Er zieht eine klare Linie: "Irgendwann sagt man halt: Schluss. Hier ist meine Grenze."

Chris, der durch Formate wie Goodbye Deutschland bekannt wurde, hat sich auf Instagram bereits zuvor immer wieder ehrlich geäußert. Zuletzt rechnete er mit der Reality-Szene ab und kündigte an, sich endgültig aus dem Reality-TV zurückzuziehen. "Manche Kapitel sollte man nicht fortsetzen, sondern endgültig verbrennen", schrieb er entschlossen. Privat kann sich Chris vor allem auf seine Familie verlassen. Am Ende seines aktuellen Posts richtet er den Blick bewusst weg vom Ärger hin zu seinem privaten Umfeld: "Wie gut, dass ich eine unfassbar tolle Frau, einen aufgeweckten Sohn, Familie, Freunde und ein schönes, herzliches Leben habe."

Getty Images Chris Töpperwien, TV-Persönlichkeit

Instagram / chris.toepperwien "Goodbye Deutschland"-Star Chris Töpperwien und sein Sohn

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien und Nicole Töpperwien mit ihrem Sohn im Oktober 2024