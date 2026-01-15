Alan Cumming verletzte Pedro Pascal am Set von "Avengers"

Ein Marvel-Set mit Schmerzfaktor: Alan Cumming (60) hat bei "Jimmy Kimmel Live" verraten, dass er Pedro Pascal (50) am Set von "Avengers: Doomsday" versehentlich verletzt hat. Es passierte bei ihrer allerersten gemeinsamen Szene in Los Angeles, wie der Schotte am Mittwoch erzählte. "Was lustig war: In meiner ersten Szene mit Pedro hat er sich am Nacken verletzt und musste nach Hause", sagte Alan in der ABC-Show. "Also habe ich Pedro kaputt gemacht." Pedro, der in dem Blockbuster als Reed Richards alias Mr. Fantastic dreht, verließ daraufhin das Set und holte sich später eine Behandlung. Die Szene drehte er mit Alan, der wieder als Kurt Wagner alias Nightcrawler vor der Kamera steht.

Mehr Details gab es in der Late-Night dann trotzdem – mit Augenzwinkern. Gastgeber Jimmy wollte wissen, ob es dabei eine Prügelei gab. Alan wiegelte ab: "Nein, ich habe nicht gekämpft, nein", sagte er. "Ich war einfach nur … da." Auf die Frage, ob sie vielleicht gemeinsam kämpften, lachte der Emmy-Gewinner: "Du willst mich wieder in Schwierigkeiten bringen", neckte er den Moderator. Laut Alan nutzten weder Nightcrawler noch Mr. Fantastic in dem Moment ihre Kräfte: "Ich habe einen Schwanz, aber ich hatte meinen Schwanz damals nicht an. Und Pedro hatte seine Arme auch nicht an." Dennoch sei es knifflig geworden: "Er hat diese langen Arme und alles, das ist ziemlich kompliziert", erklärte der Schauspieler. Pedro ließ sich den Nacken anschließend mit Cupping behandeln. "Er wurde geschröpft! Kennst du das? Er hat es mir ein paar Nächte später im Hotel gezeigt", erzählte Alan.

Schon zuvor hatten die beiden einen kleinen Marvel-Moment in Jimmys Studio: Als das "Fantastic Four: First Steps"-Ensemble im Sommer zu Gast war, stichelte Pedro, weil Alan zuvor den gemeinsamen "Doomsday"-Auftritt ausgeplaudert hatte. "Der größte Leak, den wir hatten, kommt von unserem Host", witzelte Pedro in der Show. Alan gab zu: "Mein Publicist hat mich angerufen. Der Zorn deines Publicists ist kein Zorn, den du haben willst." Später versuchte der Schotte, den Fauxpas als Finte darzustellen: "Vielleicht habe ich euch nur doppelt blufft", sagte er. Pedro spielte mit: "So smart, so smart. Absichtlich, absichtlich." Abseits der Superkräfte verbindet die beiden am Set hörbar Spielfreude – und offenbar die Art Humor, mit der auch ein verknackster Nacken oder anderweitige Verletzungen schnell wieder vergessen sind.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Alan Cumming und Pedro Pascal

Imago Alan Cumming bei den BAFTA Awards 2025 in der Royal Festival Hall in London

Getty Images Pedro Pascal bei der Trailer-Vorführung von "Fantastic Four: The First Steps" in Huntsville