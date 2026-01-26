Matt Damon entdeckte Pedro Pascals Star-Potenzial schon früh

Matt Damon (55) hat eine Anekdote über seinen Kollegen Pedro Pascal (50) geteilt. Die beiden hatten sich 2011 am Set des Films "Der Plan" kennengelernt, in dem Matt zusammen mit Emily Blunt (42) die Hauptrolle spielte. Pedro, damals noch unbekannt, schlüpfte in die Statisten-Rolle eines Maître d’. Obwohl seine Szene letztendlich aus dem Film herausgeschnitten wurde, beeindruckte er das Team nachhaltig. "Emily und ich haben uns angesehen und gesagt: 'Wow, der Typ ist wirklich gut'", erinnerte sich Matt in der "Howard Stern Show". Erst Jahre später erfuhr er, dass der talentierte Kellner Pedro war.

In dem romantischen Thriller, der auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick basiert, spielt Matt einen jungen Politiker, dessen romantische Verbindung zu einer Tänzerin von mysteriösen Mächten behindert wird. Obwohl Pedro nur eine kleine Rolle ohne große Dialoge hatte, fiel er durch seine natürliche Präsenz und Ausstrahlung auf. Matt erzählte, dass es gerade diese Mini-Momente am Set seien, in denen man ungefiltert Talent erkennen kann.

Pedro hat seine Karriere auf ungewöhnliche Weise aufgebaut. In den 1990ern verbrachte er einige Zeit in Madrid, wo er sich in das pulsierende Nachtleben der spanischen Hauptstadt verliebte. In dieser Zeit jobbte er als Go-Go-Tänzer in einem Club. Diese bewegte Vergangenheit zeigt, wie vielseitig Pedro immer war, bevor er später mit großen Rollen wie in The Mandalorian weltberühmt wurde.

