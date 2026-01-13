Fans begeistert: "Avengers"-Trailer zeigt X-Men im MCU

Darauf haben die Fans von Marvel lange gewartet. In der Vergangenheit wurde zwischen der Welt der X-Men und dem MCU unterschieden, denn ursprünglich stecken unterschiedliche Studios hinter den Filmreihen. Doch nun wagte Disney endlich den entscheidenden Schritt und legte beide Universen zusammen. Das zeigt der neue Trailer für den kommenden Film Avengers: Doomsday. Der Clip zeigt sowohl Professor X (Patrick Stewart, 85), als auch Magneto (Ian McKellen, 86) und Cyclops (James Marsden, 52) von den X-Men. Für die Fans wird der letzte, eingeblendete Satz entscheidend sein: "Die X-Men werden in Avengers: Doomsday zurückkehren." Im Hintergrund ist stark verlangsamt die Titelmelodie der Avengers zu hören.

"Der Tod ereilt uns alle. Das ist gewiss. Die Frage lautet nicht: Bist du bereit zu sterben? Die Frage lautet: Wer wirst du sein, wenn du deine Augen schließt?", ist eine Stimme, vermutlich die von Professor X, im Hintergrund zu hören. Ein düsterer Hinweis auf das, was kommen wird. Die Fans sind schon jetzt begeistert. "Patrick Stewart und Ian McKellen als Professor X und Magneto zu sehen, hat mir Tränen in die Augen getrieben", kommentiert ein Fan den Trailer bei YouTube. Ein anderer meint: "Diese Trailer sind echt verdammt gut." Auch die Umsetzung von Cyclops überzeugt die treuen Fans, denn er trägt am Ende des Trailers erstmals ein Kostüm wie in der Comic-Vorlage: "Cyclops' Original-Kostüm aus den Comics? Ich bin so was von dabei."

Laut der Synopsis kommt in "Avengers: Doomsday" ein epischer Kampf gegen Bösewicht Dr. Doom (Robert Downey Jr., 60) auf die X-Men zu. Zu Magneto, Professor X und Cyclops stoßen noch weitere bereits bekannte Charaktere mit ihrer Original-Besetzung. Unter anderem Kelsey Grammer (70) als Beast, Alan Cumming (60) als Nightcrawler und Channing Tatum (45) als Gambit. Doch das ist noch nicht alles, denn "Doomsday" wird eine Zusammenführung aller Marvel-Universen. Von den bekannten Avengers-Figuren sind Thor (Chris Hemsworth, 42), Bucky Barnes (Sebastian Stan, 43), Sam Wilson als Captain America (Anthony Mackie, 47), Ant-Man (Paul Rudd, 56) und Loki (Tom Hiddleston, 44) dabei. Zu ihnen stoßen die neuen Avengers, besser bekannt als die Thunderbolts: Yelena Belova (Florence Pugh, 30), Red Guardian (David Harbour, 50), U.S. Agent (Wyatt Russell) und Ghost (Hannah John-Kamen). Als vierte Gruppe wurden die derzeitigen Fantastic Four bestätigt, also Pedro Pascal (50) als Mr. Fantastic, Vanessa Kirby (37) als Die Unsichtbare, Joseph Quinn (31) als Menschliche Fackel und Ebon Moss-Bachrach als Das Ding. Zudem deutete einer der bisher veröffentlichten Trailer die Rückkehr von Chris Evans (44), dem ehemaligen Captain America, an. Vermutlich werden am Ende aber sogar noch mehr Charaktere in dem Film auftreten.

SIPA PRESS / ActionPress Patrick Stewart als Professor X in "X-Men: The Last Stand"

Getty Images Ian McKellen und Sir Patrick Stewart bei der UK-Premiere von "Star Trek Picard" in London

Getty Images Robert Downey Junior auf der Comic-Con 2024 in San Diego