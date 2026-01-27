Möglicher "Avengers 7" im Dezember 2028: Fans in Aufruhr

Marvel-Fans auf der ganzen Welt rätseln derzeit über die geheimen Pläne des Studios: Gleich vier noch unbetitelte MCU-Filme sollen 2028 in die Kinos kommen – und besonders ein Termin sorgt laut filmstarts.de für wildes Geflüster. Am 14. Dezember 2028 will Marvel einen weiteren Blockbuster ins Rennen schicken, nur einen Monat nach einem anderen mysteriösen MCU-Start am 9. November. Nach den bereits fest terminierten Hits "Spider-Man 4: Brand New Day" im Juli 2026, "Avengers 5: Doomsday" im Dezember 2026, in dem sich das ganze Marvel-Universum zum Kampf gegen Dr. Doom versammelt, und "Avengers 6: Secret Wars" im Dezember 2027 fragen sich viele nun: Zieht das Studio direkt nach und bringt noch einen "Avengers 7" ins Kino?

Angeheizt wird die Spekulation von Insidern: In der YouTube-Talkshow "The Hot Mic" berichteten John Rocha und Jeff Sneider, "Avengers 5: Doomsday" peile eine Laufzeit von rund drei Stunden an und Marvel erwäge, "Avengers 6: Secret Wars", in dem vielleicht sogar Hugh Jackman (57) als Wolverine zurückkehren könnte, in zwei Filme zu splitten. Jeff hatte zuvor von einem auf fünf Stunden anwachsenden "Secret Wars" gesprochen. Der gut vernetzte Daniel Richtman erklärte laut ComicBookMovie, die Aufteilung solle erst final entschieden werden, nachdem klar ist, wie erfolgreich "Doomsday" an den Kassen abschneidet. Fest steht: Die Zeit drängt. Die Dreharbeiten zu "Secret Wars" – und womöglich zu einem direkten zweiten Teil – sollen bereits Mitte 2026 beginnen, mit Nachdrehs Anfang 2027. Knifflig bleibt die Frage, wie sich ein möglicher "Secret Wars – Teil 2" im Dezember mit den übrigen 2028er Plänen verträgt, darunter der erwartete X-Men-Reboot.

Marvel hat in der Vergangenheit nur selten Dezemberstarts gesetzt – "Spider-Man: No Way Home" und die kommenden "Avengers 5" und "Avengers 6" sind prominente Ausnahmen. Genau diese Historie macht die Dezember-Schiene für Fans zum Signalfeuer. Das Studio steht zugleich an einem Übergangspunkt: Nach den nächsten Avengers-Kapiteln soll eine neue Ära beginnen, in der Mutanten eine zentrale Rolle spielen. Für treue Anhänger ist die Aussicht verlockend: ein gewaltiges Crossover-Finale, gefolgt von frischem Kapitelauftakt – alte Helden, neue Gesichter, und dazwischen ein Termin, der seit Monaten die Fantasie befeuert. Wie groß Marvel am Ende tatsächlich auffährt, dürfte sich daran entscheiden, ob der Film "Doomsday" an den "Endgame"-Zauber anknüpft. Bis zur Enthüllung bleibt jedenfalls genug Raum für kollektives Mitfiebern.

Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego

ActionPress Hugh Jackman als Wolverine in "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit"

Der "Avengers"-Cast im April 2019 in Los Angeles