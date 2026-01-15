Ayurvedische Detox-Kur: Lola Weippert erntet heftige Kritik

Influencerin Lola Weippert (29) hat ihre Follower mit einem verstörenden Video überrascht! Während ihrer Weltreise macht die ehemalige Temptation Island VIP-Moderatorin Station in Indien und unterzieht sich dort einer radikalen ayurvedischen Detox-Kur. Was folgt, schockt selbst ihre treuen Fans: Vor laufender Kamera trinkt Lola fünf Liter Salzwasser und zeigt sich anschließend beim Erbrechen in ihren Instagram-Storys. "Würdet ihr das freiwillig machen?", fragt sie ihre Community provokant und erklärt das extreme Prozedere als Teil einer traditionellen "Virechana"-Ausleitung. Der Körper solle "einmal komplett auf Reset" gestellt werden, so Lola. Doch statt Verständnis erntet sie einen wahren Shitstorm.

Besonders die gesundheitlichen Risiken bereiten den Followern Kopfzerbrechen. "Das ist für die Nieren super gefährlich. Und das viele Salz bringt den Natrium-Kalium-Haushalt komplett durcheinander", warnt ein besorgter Fan und ergänzt: "Das ist leider keine Meinung, sondern Fakt." Andere Follower sprechen von Verantwortungslosigkeit und weisen auf die problematische Wirkung solcher Inhalte hin. "Ich finde es ehrlich gesagt nicht so cool, dass du ein Reel online stellst, in dem man sieht und hört, wie du dich zum Erbrechen bringst", kritisiert eine Nutzerin scharf. Solche Inhalte könnten für Menschen mit Essstörungen "sehr triggernd" sein. Viele Fans zeigen sich enttäuscht von ihrer einstigen Favoritin. Mehrere User kündigen Entfollows an: "Ich folg dann mal nicht mehr.... Finde ich absolut nicht gut!!!" Lola betont, es gehe nicht ums Abnehmen, sondern darum, "Platz zu schaffen – im Körper und im Kopf", den Darm zu befreien und das Nervensystem zu regulieren. Das anschließende Fasten sei "kein Quälen, sondern Teil des Prozesses", erklärt sie ihren verstörten Followern. Sie habe durchaus Verständnis dafür, dass viele Menschen diese Praxis seit Jahrtausenden machen.

Bereits im September 2025 kündigte Lola ihre große Weltreise an – spontan und ungeplant, wie sie selbst zugab. "Ich wollte schon immer eine Weltreise machen und dachte mir immer, ich mache das 'irgendwann'. Aber irgendwann ist irgendwann zu spät", erklärte die Moderatorin ihren Followern. Die Reise begann zunächst in Europa, führte sie über Ibiza und Finnland bis nach Lappland, wo sie sogar die Polarlichter bestaunen konnte. Auf Instagram dokumentiert sie ihre Erlebnisse und verspricht ihren Fans auch auf einem neuen YouTube-Kanal "unzensiert die Höhen, die Tiefen, das Chaos, die Schönheit, die Freiheit". Mal postet sie spontane Clips, mal persönliche Gedanken. Reisen ist für Lola mehr als ein Ortswechsel, es ist oft auch ein Selbstexperiment – da passt die Ayurveda-Kur gut rein, auch wenn Experimente ja bekanntlich mal schiefgehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert macht eine Detox-Kur in Indien

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Lola Weippert, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert posiert auf Instagram im Bikini