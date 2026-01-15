Erste Umzugswagen: Ex-Prinz Andrew muss Royal Lodge räumen

Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (65) steht offenbar unmittelbar vor dem Auszug aus der Royal Lodge: Vor dem Anwesen auf dem Windsor-Grundstück ist am 15. Januar ein weißer Umzugswagen gesichtet worden, der gegen 10.30 Uhr durch das Tor auf das Gelände rollte. Der in Ungnade gefallene Royal soll nach Informationen der Sun bereits in den kommenden Wochen die Schlüssel abgeben – und damit deutlich früher als ursprünglich erwartet.

Während Andrew in Windsor offenbar bereits Kisten und Koffer packen lässt, laufen in Norfolk die Vorbereitungen für seinen Neustart auf Hochtouren. Auf Marsh Farm, einem seit Jahren leerstehenden und heruntergekommenen Anwesen rund drei Kilometer westlich von Sandringham House, sind Bauarbeiter, Elektriker und Sicherheitsexperten im Dauereinsatz. 1,80 Meter hohe Holzzäune wurden errichtet, neue Türen warten darauf, eingebaut zu werden, Kameras und Sicherheitsleuchten werden installiert, ein Bagger steht im Vorgarten, und sogar eine neue Satellitenschüssel für Sky TV ist montiert worden. Insider betonen gegenüber der Sun, dass das Haus noch viel Aufmerksamkeit brauche, um wirklich bewohnbar zu sein, und beschreiben es als "viel, viel kleiner und weniger luxuriös als die Royal Lodge". Die Renovierung der Farm soll voraussichtlich bis Ostern abgeschlossen sein.

Der Abschied aus der Royal Lodge bedeutet für Andrew nicht nur einen Wechsel der Adresse, sondern auch eine private Zäsur. Mehr als zwei Jahrzehnte lang lebte er dort mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66) unter einem Dach, wenn auch in getrennten Trakten des großzügigen Hauses. Sarah sprach in Interviews gern mit Augenzwinkern von sich als "Untermieterin" und machte kein Geheimnis daraus, dass die ungewöhnliche Wohnsituation für sie und Andrew funktionierte.

Imago Andrew Mountbatten Windsor fährt vom Royal Lodge die Long Walk entlang zum Reiten in Windsor, 6. Januar 2026

Imago Transporter verlassen Andrew Mountbatten-Windsors Royal Lodge in Windsor während der Räumungsvorbereitungen, 14. Januar 2026

Imago Arbeiter richten an Marsh Farm in Sandringham Zaun- und Hausarbeiten her, vor möglichem Einzug von Andrew Mountbatten-Windsor, 13. Januar 2026