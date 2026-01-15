Erstickt: "Tribute von Panem"-Star Tom Blyth fast gestorben

Tom Blyth (30), bekannt aus "Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes", erlebte bei einem romantischen Abendessen in New Orleans einen Moment, der ihm beinahe das Leben gekostet hätte. Beim Dinner mit seiner damals neuen Freundin verschluckte sich der Schauspieler an einem Stück Jambalaya und konnte 90 Sekunden lang nicht atmen. Aus Scham ging er zunächst auf die Toilette, um die Situation allein zu lösen, scheiterte jedoch und musste schließlich zurück in den Gastraum gehen. Dort verständigte er mit Gesten einen Kellner, der geistesgegenwärtig den Heimlich-Griff anwendete und damit Toms Leben rettete. Der Vorfall ereignete sich während der Dreharbeiten zu seinem neuen Film "People We Meet on Vacation".

Zu Gast in der Talkshow "The View" schilderte Tom, wie peinlich ihm der Vorfall war. Er erklärte, dass er nicht vor seiner Freundin zugeben wollte, dass er in ernsthaften Schwierigkeiten war. Nachdem der Kellner eingegriffen und erfolgreich geholfen hatte, bedankte er sich mit einem großzügigen Trinkgeld. Doch die Peinlichkeiten endeten nicht dort: Kaum hatte Tom das Restaurant verlassen, wurde er von einer Gruppe Frauen angesprochen, die ihn als Schauspieler erkannten. Sie baten ihn sogar um ein Foto, obwohl sie den dramatischen Vorfall im Restaurant selbst miterlebt hatten. "Ich konnte es nicht glauben", erinnerte sich Tom in der Talkshow und gestand, dass er anfangs versucht hatte, seine Identität zu leugnen.

Privat hält Tom sein Liebesleben gern zurückhaltend, doch öffentlich ist bekannt, dass er mit der Schauspielerin Daniela Norman liiert ist, die in der Netflix-Serie "Tiny Pretty Things" mitspielte. Der Brite, der in "The Ballad of Songbirds and Snakes" den jungen Coriolanus Snow verkörperte, zeigt sich abseits des Sets meist bodenständig. Freunde beschreiben ihn als jemanden, der sich im Alltag lieber unauffällig bewegt und kleine Momente schätzt. Begegnungen mit Fans nimmt der Darsteller oft freundlich, aber pragmatisch, wie bei diesem Abend, an: Er blieb höflich, stellte aber klar, dass Timing manchmal alles ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Blyth 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Blyth, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Blyth im Juni 2022