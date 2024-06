So rührend gedenkt Tom Blyth verstorbenem Donald Sutherland

Hollywood befindet sich in großer Trauer. Am Donnerstag wurde bekannt, dass Donald Sutherland (88) verstorben ist. Der Schauspieler war für so einige Filme bekannt. Unter anderem verkörperte er in den Die Tribute von Panem-Filmen Coriolanus Snow. In dem im vergangenen Jahr erschienenen Prequel der Filmreihe "The Ballad of Songbirds and Snakes" schlüpfte Tom Blyth (29) in die Rolle des späteren Präsidenten von Panem. Auf Instagram widmet der Brite ihm nun rührende Worte: "Donald Sutherland kam dem Meistern der Schauspielerei so nahe wie niemand sonst. Es gab so viele geniale Leistungen. Ich hatte nie die Ehre, ihn persönlich kennenzulernen, aber es war die Ehre meines Lebens, in seine Fußstapfen zu treten. Danke, Sir, dass Sie eine der großartigsten Filmfiguren aller Zeiten geboren haben."

In einem früheren Interview mit Filmstarts verriet Tom, ob er sich aufgrund von Donalds Leistung bei der Verkörperung von Coriolanus Snow unter Druck gesetzt gefühlt habe. "Francis ist wirklich so ein toller Regisseur, dass er nicht zulässt, dass man in seinen eigenen Unsicherheiten oder im Vergleich mit anderen versinkt", stellte der 29-Jährige klar und fügte noch hinzu: "Er hat uns [...] die Erlaubnis dazu gegeben, die Figuren zu unseren eigenen zu machen und nicht zu versuchen, in irgendwelche Fußstapfen zu treten."

Tom ist nicht der einzige Promi, der öffentlich um die Schauspiellegende trauert. "Das tut weh. Alles Gute, Donald Sutherland", schreibt zum einen Frank Sinatras (✝82) Tochter Nancy auf X. Doch auch Marvel-Regisseur Joe Russo (52), Bestsellerautorin Margaret Atwood, Regisseur Ron Howard (70) und Schauspieler Henry Winkler (78) bekundeten bereits ihre Trauer.

ActionPress/ SIPA PRESS Donald Sutherland in "Hunger Games"

Getty Images Donald Sutherland, Schauspieler

