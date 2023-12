Ist das die Freundin von "Tribute von Panem"-Star Tom Blyth?

Müssen die Bewunderer von Tom Blyth (28) jetzt ganz stark sein? Der Brite sorgt seit einigen Wochen für Furore in den internationalen Kinos. Als Coriolanus Snow ist er an der Seite von Rachel Zegler (22) in dem Die Tribute von Panem-Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" zu sehen und bringt die Herzen der Zuschauer zum Schmelzen. Aber wie tickt der Hottie eigentlich privat – ist er vergeben?

Im Netz wird der Schauspieler ebenso angehimmelt wie auf der großen Leinwand. Doch sein Herz hat Tom offenbar schon verschenkt – das vermuten zumindest viele Fans. Denn auf seinem Instagram-Profil teilte der 28-Jährige am Valentinstag ein Foto, das die Filmemacherin Britt Berke zeigt. "Ich liebe dich, Babe", heißt es darauf und Tom betont das ebenfalls.

Seine Follower sind von diesem Liebesgeständnis nicht nur erfreut, sondern zum Teil auch enttäuscht. "Mein Herz ist gebrochen!", schreibt ein User. Andere Nutzer verteidigen die Romanze aber vor Hatern: "Seid bitte nett zu seiner Freundin. Wir brauchen nicht noch eine Trennung, weil Fangirls zu weit gehen!"

Supplied by LMK /Action Press Tom Blyth und Rachel Zegler in "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes"

Instagram / tomblyth Britt Berke, Filmemacherin

Getty Images Tom Blyth im Juni 2022

