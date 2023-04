"Hunger Games"-Prequel kommt: Das verspricht der Trailer

Die Hunger Games- Fans haben einen Grund zur Freude! Die zwischen 2012 und 2015 erschienene "Tribute von Panem"-Filmreihe mit Jennifer Lawrence (32) in der Hauptrolle wurde zum internationalen Erfolg. Doch kaum einer rechnete damit, dass ein weiterer Film erscheinen wird. Das Prequel "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" soll am 17. November 2023 in den US-Kinos erscheinen. Jetzt verrät der Trailer, worauf sich die Fans freuen können.

Der mittlerweile fünfte Teil der Filmreihe spielt ganze 64 Jahre vor den Ereignissen um Katniss Everdeen. Im Kapitol finden die zehnten Hungerspiele statt, bei denen der spätere Präsident Coriolanus Snow und Lucy Gray Baird, eine junge Tributin im Zentrum der Handlungen stehen. Denn der wohlhabende Coriolanus soll Lucy als Mentor durch die Spiele begleiten und ihr zum Sieg verhelfen. Doch bereits kurze Zeit später fliegen die Funken zwischen den beiden und ihre Liebesgeschichte beginnt.

Verkörpert werden die beiden Hauptrollen vom britischen Schauspieler Tom Blyth (28) und der Sängerin und Schauspielerin Rachel Zegler (21). Doch die Fans können sich noch auf weitere bekannte Gesichter freuen. So verkörpert Game of Thrones-Star Peter Dinklage (53) mit Casca Highbottom den Erfinder der Hungerspiele.

Getty Images Katniss Everdeen in "Die Tribute von Panem"

Getty Images Tom Blyth, Schauspieler

Getty Images Rachel Zegler, "Hunger Games"-Schauspielerin

