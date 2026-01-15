Tom Blyth bleibt braun: Kein blondes Haar nach dem Filmdreh

Tom Blyth (30) hat klargestellt, dass sein blonder "Panem"-Look vorerst Geschichte ist – und zwar höchstpersönlich auf dem roten Teppich in Los Angeles. Bei der Premiere von "People We Meet on Vacation" sprach der Schauspieler am Dienstag mit E! News über die eisige Mähne, mit der er als Coriolanus Snow in "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" auffiel. Auf die Frage, wann er das Blond wieder auspacke, schüttelte Tom lachend den Kopf. "Vielleicht irgendwann, aber es ist viel Arbeit", sagte er. Er erzählte, wie oft die dunklen Ansätze nachgefärbt werden mussten und dass das Ganze auch weh tut. "Es schadet deiner Kopfhaut. Ich bin ein kleines Baby und will eine schöne, gesunde Kopfhaut", erklärte er.

Das kurze Interview landete als Video bei TikTok, wo E! News frech fragte: "Werden die Chancen gut stehen, Tom Blyth wieder blond zu sehen?" Die Kommentarspalte kochte: Viele Fans feiern Toms Naturlook. "Er sieht mit braunen Haaren besser aus", hieß es da gleich mehrfach. Andere trauern der Blondphase hinterher: "Ich vermisse das Blond, ughh." Während die Diskussion läuft, steht bei Tom beruflich der nächste Streich an: In "People We Meet on Vacation", der am Freitag auf Netflix startet, spielt er Alex Nilsen an der Seite von Emily Bader als Poppy Wright. Die Romanze folgt zwei besten Freunden, die sich für eine gemeinsame Urlaubswoche wieder annähern – genau die Art Sommerflucht, die Fans von Wohlfühl-Storys lieben.

Privat bleibt Tom bei der natürlichen Haarfarbe, beruflich wechselt er derweil mühelos die Rollen. Der gebürtige Brite ist für sein intensives Spiel bekannt, legt abseits des Sets aber Wert auf simple Routinen. Wenn es um Styling geht, zeigt er Humor und Bodenständigkeit – lieber gesunde Kopfhaut als High-Maintenance-Farbe. Mit Kollegin Emily wirkt der Schauspieler auf Premieren gelöst, Smalltalk und Lachen inklusive. Dass Fans bei ihm so genau hinschauen, ist kein Zufall: Seit seinem "Panem"-Durchbruch ist sein Look fester Teil der Faszination. Doch Tom gibt den Takt vor – und der bleibt, vorerst, dunkelbraun.

Getty Images Tom Blyth bei der Premiere von "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes"

Supplied by LMK /Action Press Tom Blyth und Rachel Zegler in "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes"

Getty Images Hunter Schafer, Josh Andres Rivera, Tom Blyth, Rachel Zegler und Peter Dinklage, Schauspieler