Tom Blyth hatte großen Respekt vor "Hunger Games"-Prequel!

Hunger Games kehren zurück! Nach vier erfolgreichen Filmen kommt am 16. November das Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" in die Kinos. In dem Film wird die Vorgeschichte des Präsidenten Snow erzählt. In die Hauptrollen des Coriolanus Snow und Lucy Gray Baird schlüpfen Tom Blyth (28) und Rachel Zegler (22). Tom und Rachel berichten nun, wie es war, in das berühmte Franchise einzusteigen!

"Man hat das Gefühl, wirklich in den besten Händen zu sein, weil die anderen Filme so sehr geliebt werden", schildert die Schauspielerin gegenüber filmstars. Ihr Schauspielpartner hatte zu Beginn eine andere Haltung bezüglich seines Einstieges: "Ich hatte am Anfang Respekt davor, so einem großen, beliebten Franchise beizutreten und ob wir den Erwartungen der alten Filme gerecht werden können", offenbart Tom. Für die Sängerin stelle es einfach eine riesige Ehre dar, Teil eines Franchise zu werden, das sie selbst sehr liebe.

Für die Vorbereitung des Filmes hat Tom die Buchvorlage gelesen: "Was ich an Suzanne Collins' Arbeit liebe, ist, dass sie sich traut, ein Buch über eine gehasste Figur zu schreiben, aber sie weiß auch, dass wir es lieben, ihn zu hassen", schildert der Schauspieler. Er habe die Rolle in dem Wissen angenommen, dass man die Figur nicht verurteilen könne. Um sie spielen zu können, müsse man lernen, sich in sie zu verlieben.

Lionsgate Publicity "Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes"-Payoff Poster

Getty Images Rachel Zegler, "The Ballad of Songbirds and Snakes"-Hauptdarstellerin

Getty Images Tom Blyth, Schauspieler

