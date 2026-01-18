Romanze "People We Meet on Vacation" erobert Netflix-Charts

Mit einer Mischung aus Sommerflair und Gefühlschaos hat "People We Meet on Vacation" bei Netflix eingeschlagen: Die Romanze mit Emily Bader und Tom Blyth (30) schoss zum Start in Deutschland direkt auf Platz 1 und eroberte laut FlixPatrol inzwischen in 66 Ländern den Spitzenplatz der Charts. Seit dem 12. Januar 2026 thront der Film damit weltweit ganz oben, noch vor Hits wie "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" oder Jurassic World. Im Mittelpunkt stehen Poppy und Alex, die sich seit der Collegezeit kennen und nach Jahren der Funkstille zu einem letzten gemeinsamen Urlaub aufbrechen, um herauszufinden, ob ihre Freundschaft noch eine Chance hat – oder längst mehr daraus geworden ist.

Die Vorlage für den Hype kommt von Erfolgsautorin Emily Henry, deren Roman sich allein in den USA über zwei Millionen Mal verkauft hat und es auf die New York Times-Bestsellerliste schaffte. Netflix macht die Bestseller-RomCom jetzt zur globalen Streaming-Sensation und baut die Zusammenarbeit mit der Schriftstellerin direkt aus: Auch ihre Bücher "Funny Story" und "Happy Place" sollen verfilmt werden. Regisseur Brett Haley setzt in "People We Meet on Vacation" nicht nur auf Herzschmerz, sondern auch auf Fernweh pur. Gegenüber Netflix schwärmte er über die vielen Schauplätze und scherzte: "Wir haben immer gescherzt, dass der Film in Sachen Drehorte der James Bond unter den romantischen Komödien ist". Zwischen Strandausflügen, Roadtrips und Hotelbars müssen Poppy und Alex klären, was der rätselhafte Vorfall vor zwei Jahren wirklich mit ihnen gemacht hat.

Die Dynamik zwischen der abenteuerlustigen Poppy und dem eher ruhigen Alex lebt von Gegensätzen: Sie liebt spontane Trips und Wanderungen, er fühlt sich mit einem Buch auf dem Sofa am wohlsten. Im Film prallen diese Welten bei ihren traditionellen Urlaubsreisen immer wieder aufeinander, was ihre besondere Nähe erst möglich gemacht hat. Die Geschichte greift ein vertrautes Gefühl auf: alte Freundschaften, die nach dem College auseinanderdriften, seltene Wiedersehen, bei denen alte Insider-Witze und Verletzungen gleichzeitig zurückkehren. Gerade diese intime Ausgangslage – zwei Menschen, die ein Jahrzehnt voller gemeinsamer Erinnerungen teilen und nun in einer einzigen Reise Antworten auf ihre Vergangenheit und Zukunft suchen.

Getty Images Brett Haley, Emily Bader, Tom Blyth und Emily Henry bei der Premiere von Netflix' "People We Meet On Vacation" im Egyptian Theatre Hollywood

Getty Images Tom Blyth bei der Premiere von "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes"

Getty Images Tom Blyth 2026

