Goldig: Sharon Stone adoptiert Welpen Mo vom roten Teppich

Sharon Stone (67) hat Familienzuwachs – und die Geschichte klingt wie aus einem Film: Bei den Astra Awards 2026 in Los Angeles, wo die Schauspielerin am 9. Januar mit dem Timeless Award geehrt wurde, entdeckte sie auf dem roten Teppich die acht Wochen alte Pitbull-Mix-Welpin Mo. Die kleine Hündin war über Petco Love und The Lovejoy Foundation zum Event eingeladen, um ein Zuhause zu finden. Kurzentschlossen griff Sharon zum Handy, rief Sohn Quinn per Video an und holte sich sein Okay. Wenig später stand fest: Mo zieht bei der Familie ein. "Wir lieben unseren bezaubernden neuen Welpen. Sie hat so viel Freude, Kuscheleinheiten und Spaß in unser Zuhause gebracht", erzählte Sharon dem Magazin People.

Hinter der Begegnung steckt eine besondere Initiative: Bereits zum vierten Mal brachte Petco Love gemeinsam mit dem Partner-Shelter The Lovejoy Foundation adoptierbare Hunde auf den Glamour-Teppich, um ihnen die große Bühne – und idealerweise ein Zuhause – zu geben. Mo war mit zwei Geschwistern dort, die laut Petco Love zuvor aus einer "bedrohlichen Situation" gerettet worden waren. Sharon posierte zunächst für Fotos mit Mo, dann folgte die spontane Entscheidung: Die Hündin wäre perfekt für Quinn. Gegenüber Petco Love erklärte die "Basic Instinct"-Ikone: "Sie wird ein großartiges Leben haben, denn sie wird der Hund meines jüngsten Sohnes sein. Und mein jüngster Sohn ist absolut begeistert davon."

Privat setzt die Schauspielerin damit ein klares Zeichen für ihr Familienleben: Haustier und Zuhause als sichere Basis. Sharon, die drei Kinder hat, beschreibt den Hund als verbindendes Element im Alltag. "Ich finde, dass Hunde und Kinder zusammengehören wie Erdnussbutter und Marmelade", sagte sie People. Es gehe ihr um Verantwortung, Charakterbildung und darum, dass Tiere Familien gut tun. Ihrem jüngsten Sohn Quinn, den sie während ihrer Ehe mit Phil Bronstein (75) adoptierte, steht sie besonders nah. Die Adoption des neuen Haustiers scheint daher perfekt zu ihren Werten und in ihr Leben zu passen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Stone, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Paul Smith / Features Flash / Starface Sharon Stone mit ihren Söhnen Roan, Quinn und Laird, Premiere "Nobody 2" 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin