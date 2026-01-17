"F*ck you": Sharon Stone sauer auf Awardshow-Tischnachbarn

Eisige Stimmung bei den Astra Film Awards in Los Angeles: Sharon Stone (67), die an diesem Abend mit dem Timeless Award geehrt wurde, geriet noch vor ihrer Dankesrede mit jungen Tischnachbarn aneinander. Wenige Minuten später stand die Schauspielerin auf der Bühne – und drehte den Spieß um. "Und an die Kids an meinem Tisch, die sich fragten: 'Wer zur Hölle hat diesen Stuhl genommen?' Jetzt wisst ihr es", legte Sharon los. Die Runde lachte, dann stockte dem Saal der Atem, als sie hinzufügte: "Jemand kam rüber und fragte: 'Wer bist du und warum sitzt du hier?'" Es folgte ihr deutlicher Konter. "Wie sie sagte: 'Fuck you'", zitierte Sharon hörbar scharf ins Mikro, wie Videoaufnahmen auf YouTube zeigen.

Nach dem verbalen Dämpfer schlug die "Casino"-Ikone plötzlich einen versöhnlicheren Ton an – mit klarer Botschaft. Sie rief die Runde am Tisch dazu auf, ihre Bekanntheit sinnvoll zu nutzen. "Mehr noch, ich möchte euch willkommen heißen. Das ist eine Chance. Ich begann mit meinem Aktivismus, als meine Berühmtheit einsetzte", ergänzte sie und behauptete zudem: "Denn Ruhm ohne Bewusstsein, Erfolg ohne Zweck, ist sinnlos." In ihrer fast zehnminütigen Rede sprach Sharon auch über ihre Hartnäckigkeit in der Karriere, über die frühen Kämpfe um Rollen wie in "Basic Instinct" und über die Aufforderung, weniger zu reden und mehr zu tun: "Macht etwas mit dem, was ihr habt." Abschließend richtete sie den Blick noch einmal auf den Tisch und stichelte: "Jetzt wisst ihr, wer ich bin."

Abseits des Eklats erinnerte Sharon an ihr langjähriges Engagement, besonders in der AIDS-Forschung. Seit Jahrzehnten unterstützt die Schauspielerin die Organisation amfAR und nutzt Auftritte wie diesen, um Spendenbereitschaft und Bewusstsein zu fördern. Doch bei der Awardshow gab es nicht nur Ärger mit den Sitznachbarn, sondern auch einen rührenden Moment: Sharon begrüßte ein neues Familienmitglied. Auf dem roten Teppich entdeckte die Schauspielerin die gerade einmal acht Wochen alte Pitbull-Mix-Welpin Mo, die im Rahmen einer Tierschutz-Initiative auf ein Zuhause hoffte. Wie Sharon dem Magazin People verriet: "Wir lieben unseren bezaubernden neuen Welpen. Sie hat so viel Freude, Kuscheleinheiten und Spaß in unser Zuhause gebracht."

Getty Images Schauspielerin Sharon Stone, Astra Film Awards 2026

Getty Images Sharon Stone, Januar 2025

Getty Images Sharon Stone, 2024