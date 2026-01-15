Hätte Ex-Turner Marcel Nguyen Lust auf weitere TV-Formate?

Marcel Nguyen (38) macht weiter Lust auf TV-Action: Der ehemalige Kunstturner, der schon in Sportübertragungen und Unterhaltungsshows glänzte, hat im Gespräch mit Promiflash klargemacht, wie es für ihn weitergehen soll. Gefragt, ob er für weitere Formate offen sei, antwortete er ohne Zögern: "Ja, na klar – ich bin offen für weitere TV-Formate und daran arbeiten wir auch. Ich liebe vor allem sportliche Herausforderungen und bin da absolut am Start!", sagte er. Spätestens seit seinem Sieg in der Einzelwertung beim "TV total Turmspringen" 2024 und seiner erneuten Teilnahme 2026 steht fest, wo Marcel sich am wohlsten fühlt: auf der großen Bühne, am liebsten dort, wo es um Kraft, Technik und Mut geht.

Der frühere Leistungssportler hat sich in den vergangenen Jahren ein breites TV-Portfolio erarbeitet. Neben dem Sprungturm zeigte er in Dance Dance Dance eine überraschend flinke Tanzseite, stellte in "Ninja Warrior" seine Explosivität und Körperspannung unter Beweis und bewies in Wer weiß denn sowas? Quiz-Laune vor Publikum. Sein Weg ins Fernsehen begann parallel zu seiner aktiven Karriere, in der er durch internationale Wettkämpfe bekannt wurde und sich als Publikumsliebling etablierte. Nun arbeitet der Sportler nach eigenen Worten an neuen Projekten, die ihn erneut körperlich fordern sollen. Konkrete Titel ließ Marcel offen, die Richtung ist aber klar: Herausforderung statt Couch, Adrenalin statt Routine.

Privat gilt Marcel als jemand, der Disziplin und Lockerheit verbindet. Der gebürtige Münchner mit vietnamesischen Wurzeln spricht in Interviews häufig darüber, wie ihn seine Familie und sein Umfeld durch Höhen und Tiefen getragen haben. Freunde beschreiben den Turner als detailverliebt, wenn es um Training geht, und als entspannt, sobald Musik läuft oder gutes Essen auf dem Tisch steht. Abseits der Kameras sucht er den Ausgleich in einfachen Momenten, etwa bei gemeinsamen Abenden mit seinen Liebsten. Diese Balance aus Ehrgeiz und Bodenständigkeit begleitet ihn nun auch in seine nächsten TV-Abenteuer – immer mit dem Fokus auf Teamgeist, Respekt und einer Extraportion Spaß.

Marcel Nguyen, Turner

Das "Ninja Warrior Germany – Promi-Special"-Team Buschi Christine Theiss, Mike Heiter, Marcel Nguyen

Marcel Nguyen, Mai 2022