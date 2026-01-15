Heimweh? Ellen DeGeneres kauft Luxus-Villa in Kalifornien

Ellen DeGeneres (67) und Portia de Rossi (52) sind zurück in Kalifornien – und zwar standesgemäß: Das Ehepaar ist in eine Luxus-Villa in Montecito nahe Santa Barbara eingezogen. Laut OK Magazine handelt es sich um ein Anwesen, das sie im November 2025 diskret für rund 27,4 Millionen Dollar erworben haben sollen, nachdem sie nach Donald Trumps (79) Wahlsieg 2024 vorübergehend nach England ausgewichen waren. Verkäufer war demnach Produzent Brian Grazer, ein alter Hollywood-Bekannter von Ellen. Das Domizil bietet mehr als 800 Quadratmeter Wohnfläche, dazu einen Tennisplatz, eine Vier-Auto-Garage und weitläufige Gärten. Mit im Gepäck: die Rückkehr in ihr altes Umfeld an der amerikanischen Westküste.

In England hatten die beiden zunächst einen Neustart versucht und gleich zwei ländliche Wohnsitze ausprobiert. Gegenüber dem Wall Street Journal schwärmte Ellen: "Wir lieben es hier. Portia hat ihre Pferde einfliegen lassen, und ich habe Hühner, und wir hatten Schafe für ungefähr zwei Wochen", sagte sie. Die Komikerin nannte die englische Landschaft "absolut wunderschön" und das Leben dort "schlichter". Trotzdem gestand sie im vergangenen Jahr, dass Trumps erneuter Einzug ins Weiße Haus ein Auslöser für den Schritt über den Atlantik gewesen sei: "Ja", bestätigte sie auf die Frage, ob das eine Rolle gespielt habe. "Wir kamen am Tag vor der Wahl an, wachten mit vielen Nachrichten auf, und ich dachte: 'Er hat gewonnen.' ... Und wir sagten: 'Wir bleiben hier'", erklärte sie. Später jedoch mehrten sich laut Insidern die Anzeichen für Heimweh: Die Winter seien hart, die Sehnsucht nach Sonne, Freunden und Hollywood groß – und Portia wolle wieder vor der Kamera stehen.

Privat lieben Ellen und Portia seit Jahren die Mischung aus Rückzug und Design-Experimenten: Die beiden sind bekannt dafür, Häuser zu kaufen, zu renovieren und weiterzuverkaufen, besonders in der Region um Santa Barbara. Montecito ist für das Paar längst mehr als ein Wohnort – dort pflegen sie ihren Freundeskreis, verbringen Zeit im Garten und bei Portias Pferden. Während die Schauspielerin ihre Leidenschaft für Reitsport auch in England auslebte, genießt Ellen das ruhigere Outdoor-Leben mit Tieren. In Interviews blickt die Moderatorin immer wieder auf den Reiz eines einfacheren Alltags, auch wenn sie die Nähe zu ihren langjährigen Weggefährten in Kalifornien schätzt. Für das Paar ist die Rückkehr damit auch ein Wiederankommen in vertraute Routinen zwischen Küstenbrise, Stallgeruch und dem klingenden Telefon aus der Nachbarschaft.

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres, Januar 2017

HEDO / BACKGRID / ActionPress Portia de Rossi und Ellen DeGeneres

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres, Januar 2020