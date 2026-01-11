Ellen DeGeneres' drastischer Gewichtsverlust besorgt Fans

Ellen DeGeneres (67) ist zurück in Kalifornien – und sorgt mit einem deutlich schmaleren Erscheinungsbild für Diskussionen. Kürzlich wurde die Moderatorin in Montecito gemeinsam mit Ehefrau Portia de Rossi (52) gesichtet: Auf den Bildern, die die Daily Mail veröffentlichte, wirkt Ellen deutlich schlanker, dazu trägt sie eine Kappe, Sonnenbrille, Jeans, Shirt und Blazer. Ellen und Portia sind nach Monaten in Großbritannien in die USA gereist, um Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen.

Eine Anfrage um Stellungnahme von Vertretern des Paares blieb laut Daily Mail bisher unbeantwortet. Von Insidern heißt es lediglich, dass Ellen und Portia das warme Wetter und ihr soziales Umfeld in Kalifornien vermisst hätten, weshalb sie die USA besuchten. Außerdem denke Portia über neue Schauspielprojekte nach. Wie lange das Paar in den USA bleibt und ob die Rückkehr dauerhaft ist, bleibt offen. Auch, was hinter dem offensichtlichen Gewichtsverlust und Ellens Rückkehr zu blonden Haaren steckt, ist nicht bekannt.

Privat gelten Ellen und Portia seit vielen Jahren als eingespieltes Team. Die beiden lernten sich im Jahr 2000 kennen, wurden 2004 ein Paar und gaben sich 2008 in einer intimen Zeremonie in Beverly Hills das Jawort. Ellen, die seit dem Ende ihrer berühmten Talkshow nicht mehr regelmäßig in der Öffentlichkeit steht, hielt ihre Fans über die sozialen Netzwerke über ihren Umzug nach England auf dem Laufenden. Dort lebt sie mit Portia zurückgezogen auf einem Anwesen auf dem Land.

Getty Images Ellen DeGeneres, Moderatorin

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres, Januar 2017

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres beim Super Bowl 2022