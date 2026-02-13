Trotz Hauskauf in Montecito: Ellen DeGeneres bleibt UK treu

Ellen DeGeneres (68) und ihre Ehefrau Portia de Rossi (53) haben sich eine neue Residenz in Montecito, Kalifornien, zugelegt. Für das luxuriöse Anwesen, das sie im November 2025 erworben haben, zahlten sie laut Us Weekly beeindruckende 23,2 Millionen Euro. Trotzdem bleibt das Paar ihrer Wahlheimat, dem ruhigen Landleben im Vereinigten Königreich, treu und plant, nur wenige Monate im Jahr im sonnigen Kalifornien zu verbringen. Ihre Hauptzeit wollen sie weiterhin auf ihrem Anwesen in den Cotswolds verbringen, das ihnen in den letzten Jahren ein einfacheres und friedlicheres Leben ermöglicht hat.

Die Entscheidung, nach England zu ziehen, fiel ursprünglich 2024 nach der Wiederwahl von Donald Trump (79). In einem Gespräch erklärte Ellen damals, dass sie und Portia direkt nach der Wahl in das englische Countryside-Anwesen gezogen seien und dort eine ganz neue Lebensweise für sich entdeckt hätten. Das Paar genießt dort ein reduziertes Leben inmitten von Natur, mit Hühnern, Pferden und ihren geliebten Hunden. Im Jahr 2025 präsentierte Ellen auf Instagram stolz die atemberaubende Aussicht ihres Hauses sowie den Kontakt zur Natur, was das Paar scheinbar nachhaltig glücklich macht. "Wir sind diese Art von Schönheit einfach nicht gewohnt. Die Dörfer, die Städte, die Architektur – alles, was man sieht, ist bezaubernd, und es ist einfach eine unkompliziertere Lebensweise.“

Ellen, die sich nach ihrem Rückzug aus dem Showgeschäft zunehmend ihrer Privatsphäre widmet, scheint mit Portia eine neue Lebensphase erreicht zu haben. Montecito dürfte dabei nur ein zusätzlicher Rückzugsort für kurze Aufenthalte an der Westküste sein. Für das prominente Paar ist dies nicht der erste Immobilienkauf in der Region, bekanntlich hatten sie bereits in der Vergangenheit diverse hochpreisige Anwesen in Kalifornien. Gemeinsam balancieren sie so die Nähe zu ihrem alten Umfeld in Kalifornien mit der neu entdeckten Ruhe in den englischen Hügeln.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres und Portia de Rossi im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / ellendegeneres Ellen DeGeneres und Portia de Rossi, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres bei den Golden Globes 2020