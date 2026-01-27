Streit um Autounfall: Ellen DeGeneres wehrt sich gegen Klage

Ellen DeGeneres (68) soll sich vor Gericht verantworten, nachdem eine Frau sie wegen eines Autounfalls im Jahr 2023 in Santa Barbara County verklagt hat. Der ehemaligen Talkshow-Moderatorin wird vorgeworfen, ein Stoppschild überfahren und dabei den Tesla der Klägerin gerammt zu haben. Die Frau gab an, bei dem Vorfall Verletzungen erlitten zu haben und fordert nun Schadensersatz. Doch Ellen weist die Anschuldigungen zurück, nicht zuletzt, weil sie behauptet, die Klagedokumente nie persönlich erhalten zu haben. Ein Gerichtstermin wurde für den 30. April angesetzt.

Im Zentrum des aktuellen Streits steht die behauptete Zustellung der rechtlichen Unterlagen, die nach Angaben der Klägerin mehrmals vergeblich versucht wurde. Die Dokumente seien unter anderem im Dezember 2025 bei einer Firma namens Neuman + Associates hinterlegt worden. Ellen argumentiert jedoch, dass dies nicht ihr Wohnort oder Arbeitsort sei. Harley Neuman, Geschäftsführer der Firma und langjähriger Geschäftspartner von Ellen, bestätigte, dass sie die Dokumente weder entgegengenommen noch jemals gesehen habe. Auch ein weiterer Zustellversuch bei einer anderen Niederlassung ihrer Geschäftspartner sei fehlgeschlagen.

Ellen hat sich nach ihrer Rückkehr ins Rampenlicht nach dem Ende ihrer Talkshow 2022 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zusammen mit ihrer Ehefrau Portia de Rossi (52) zog sie 2024 nach Großbritannien. In Interviews sprach die Moderatorin offen über die herausfordernden Jahre ihrer Karriere, darunter auch Vorwürfe zu einer toxischen Arbeitskultur am Set ihrer Show. In einem 2024 erschienenen Netflix-Special erklärte sie, wie diese Erfahrungen sie dazu veranlasst hätten, Grenzen für sich zu setzen und sich neu zu orientieren. Nun scheint die juristische Auseinandersetzung eine weitere Prüfung ihrer Belastbarkeit zu werden.

Getty Images Ellen DeGeneres, US-amerikanische TV-Bekanntheit

Getty Images Ellen DeGeneres bei der Grammy Verleihung 2020

Getty Images Ellen DeGeneres und Portia de Rossi, März 2022