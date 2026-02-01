Ellen DeGeneres: Rührende Geburtstagsbotschaft an Portia

Zuckersüße Glückwünsche aus dem Hause DeGeneres: Am vergangenen Samstag feierte die "Arrested Development"-Darstellerin Portia de Rossi (53) ihren 53. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass ließ es sich Ehefrau Ellen DeGeneres (68) nicht nehmen, ihrer Liebsten einen rührenden Post auf Instagram zu widmen. Zu einem Schnappschuss, der Portia ganz entspannt mit einem Hund im Garten zeigt, schrieb die 68-jährige Ex-Talkmasterin: "Alles Gute zum Geburtstag an meine Lieblingsperson auf der Welt." Das Power-Paar beweist damit einmal mehr, dass es auch nach über 15 Ehejahren noch unzertrennlich ist.

Doch die Feierstimmung war in diesem Jahr von nachdenklichen Tönen begleitet. Da Ellen selbst erst wenige Tage zuvor – am 26. Januar – ihren 68. Geburtstag beging, nutzte sie die Aufmerksamkeit auch für ernstere Themen. In einem gemeinsamen Posting, auf dem die beiden Frauen mit einem Schokoladenkeks posieren, gab Ellen zu, dass es momentan ein "schwieriger Tag zum Feiern" sei. Mit Blick auf die aktuellen politischen Ereignisse in den USA komme sie nicht so recht in Feierstimmung. Umso dankbarer sei sie, ihre geliebte Ehefrau an ihrer Seite zu haben.

Dass die beiden durch dick und dünn gehen, ist längst bekannt. Erst 2023 überraschte Portia ihre Ellen bei ihrer eigenen Geburtstagsparty mit einer feierlichen Erneuerung des Ehegelübdes – geleitet von niemand Geringerem als Kris Jenner (70). Damals schlüpfte die Schauspielerin sogar noch einmal in ihr originales Hochzeitskleid von Zac Posen (45). Für Ellen bleibt Portia, wie sie laut People bereits damals betonte, schlichtweg das "größte Geschenk" ihres Lebens. Nach all den gemeinsamen Jahren und romantischen Überraschungen scheint das Feuer zwischen den beiden also noch genauso hell zu brennen wie am ersten Tag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres, Januar 2020

Anzeige Anzeige

James Starr / BACKGRID / ActionPress Portia de Rossi und Ellen DeGeneres in West Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres, Januar 2017