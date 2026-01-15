Holly Hagan zeigt erstmals Babybauch nach Tod der Schwester

Holly Hagan (33), bekannt aus der Reality-Show "Geordie Shore", hat auf Instagram freudige Neuigkeiten geteilt. In einem emotionalen Clip zeigte die 33-Jährige ihren wachsenden Babybauch und verriet, dass sie nun in der Mitte ihrer Schwangerschaft angekommen ist. Die werdende Mutter, die bereits Sohn Alpha-Jax mit ihrem Ehemann Jacob Blyth hat, erwartet diesmal ein Mädchen. "Ich bin noch immer schockiert, dass es ein Mädchen ist", gestand die Britin lächelnd vor der Kamera. Gekleidet in ein cremefarbenes Crop-Top und schwarze Leggings posierte sie entspannt in ihrem Wohnzimmer.

Die Vorfreude auf das neue Familienmitglied bringt einen Lichtblick in eine schwierige Zeit. Nur wenige Monate zuvor musste Holly den tragischen Verlust ihrer 19-jährigen Schwester Darci verarbeiten, die im Oktober an einer Überdosis starb. Holly beschrieb die vergangenen Wochen als die schwersten ihres Lebens. In einem TikTok-Video erklärte sie, wie sehr der Verlust ihre Familie traumatisiert hat. "Es fühlt sich an, als wäre die Welt stehen geblieben", teilte sie damals mit. Trotz dieser schweren Phase versucht die Reality-TV-Darstellerin, Positives aus ihrer Schwangerschaft zu ziehen und Momente der Freude zu genießen.

Die Familie Hagan hatte bereits im Dezember die frohe Botschaft über das Geschlecht des Babys mit einem Gender-Reveal gefeiert. Vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum zündete Jacob eine pinke Konfettikanone, ein Moment der vollkommenen Freude für die Familie, wie Daily Mail berichtet. Holly selbst gab dabei zu, dass sie bereits von Anfang an ein "Mädchen-Gefühl" gehabt hatte. Auch Söhnchen Alpha-Jax äußerte damals den Wunsch nach einer kleinen Schwester – ein Wunsch, der nun in Erfüllung geht. Dieses emotionale Erlebnis bestärkte Holly und ihre Liebsten in ihrer Hoffnung auf glückliche Zeiten nach einem schwierigen Jahr.

Anzeige Anzeige

Getty Images Holly Hagan, November 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan, November 2025

Anzeige Anzeige

Backgrid / ActionPress Holly Hagan, UK-Realitystar