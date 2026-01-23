Johnny Knoxville verzichtet im neuen Jackass auf Kopf-Stunts

Johnny Knoxville (54) hat große Neuigkeiten für alle Fans der Jackass-Reihe: Im Juni 2026 kommt der fünfte Film der schrägen Stunt-Comedy in die Kinos. Der Comedian und Schauspieler hat dies in einem Interview mit Syndicate X Library bekannt gegeben und zugleich klargestellt, dass er diesmal keine Aktionen übernehmen wird, bei denen sein Kopf gefährdet ist. "Ich kann nichts mehr machen, bei dem ich noch eine Gehirnerschütterung bekommen könnte", erklärte Johnny. Nachdem er schon weit über sein Limit an Gehirnerschütterungen hinaus sei, sei es ihm besonders wichtig, seinen Kopf zu schützen.

Die Entscheidung, keine Kopf-Stunts mehr auszuführen, kommt nicht überraschend. Während der Dreharbeiten zu Jackass Forever im Jahr 2022 wurde der Star des Formats von einem Bullen gerammt und erlitt dabei gravierende Schäden. Die Ärzte rieten ihm daraufhin, künftig keine Treffer auf den Kopf mehr zuzulassen. Dennoch bleibt Johnny der Serie und ihren spektakulären Stunts treu: Zusammen mit seinen langjährigen Kollegen Steve-O (51), Wee Man, Chris Pontius (51) und anderen wird er erneut für Lacher und Staunen sorgen. Auf Instagram teilte Johnny ein Bild des Logos von "Jackass 5" und kündigte mit Begeisterung an: "Wir starten das Jahr mit einem Knall – diesen Sommer kehrt Jackass zurück!"

Privat hat sich jüngst ebenfalls einiges bei Johnny getan. Der Komiker, der bereits seit den Anfängen der Jackass-Reihe ein Publikumsmagnet ist, heiratete im November die Kostümdesignerin Emily Ting. Zudem führt er als Gastgeber durch die neue FOX-Reality-Show "Fear Factor: House of Fear", die Mitte Januar Premiere feierte. Während er beruflich weiterhin auf Hochtouren läuft, scheint auch privat alles im Lot zu sein – eine Balance, die nach seinen früheren Stunt-Erfahrungen sicherlich unverzichtbar ist. Fans können sich nun auf einen Johnny freuen, der zwar auf Kopf-Stunts verzichtet, aber immer noch voller Energie und Übermut ist.

Getty Images Johnny Knoxville 2025

Getty Images Johnny Knoxville im Mai 2018

Getty Images Johnny Knoxville und Emily Ting bei der Weltpremiere der Serie "The Studio" in Los Angeles, 2025