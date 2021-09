Traurige Nachrichten von Patty Perez! Die TV-Darstellerin erlangte Anfang der 2000er-Jahre große Bekanntheit durch ihre Auftritte in der legendären MTV-Stuntshow Jackass an der Seite von Skateboard-Star Bam Margera (41) und seinem Buddy Steve-O (47). In den vergangenen Jahren wurde es jedoch sehr ruhig um sie: Patty hatte immer wieder mit ihrer Gesundheit zu kämpfen – vor allem ihre Diabetes-Erkrankung machte ihr sehr zu schaffen. Jetzt hat sie den Kampf gegen die Zuckerkrankheit verloren: Patty ist tot.

Wie Pattys Tochter Priscilla gegenüber TMZ mitteilte, starb ihre Mutter am vergangenen Freitag in einem Krankenhaus in Reno im US-Bundesstaat Nevada. Dort sei sie zuvor wegen ihrer Diabeteserkrankung behandelt worden. Am Ende sollen jedoch ihre Nieren versagt haben. Sie wurde nur 57 Jahre alt.

Um die Kosten der Beerdigung zu decken, hat Pattys Tochter eine GoFundMe-Seite eingerichtet. Darauf schrieb sie über ihre Mutter: "Sie hat so hart und so lange gekämpft. Unsere Mama hinterlässt mich, meine Brüder Joe, Richard, Gabriel, unsere Oma Mary und sieben Enkelkinder sowie viele Freunde und Familienmitglieder, die sie von ganzem Herzen liebte." Priscilla und ihre Angehörigen hätten stets geglaubt, dass alles wieder gut werden würde.

Getty Images Steve-O bei der Premiere von "Game Over, Man" 2018

Getty Images Bam Margera bei der Premiere von "The Last Stand"

Rachpoot/MEGA "Jackass"-Star Steve-O in Los Angeles

