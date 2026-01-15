Jodie Fosters Mutter riet ihr von Thriller-Kultrolle ab

Jodie Foster (63) hat jetzt offenbart, dass ausgerechnet ihre Mutter sie beinahe von der Rolle ihres Lebens abgehalten hätte. Als die Macher des Thrillers "Das Schweigen der Lämmer" Anfang der 90er auf sie zukamen, hielt ihre Mutter und damalige Managerin die Figur der FBI-Auszubildenden Clarice Starling für nicht glamourös genug, wie Jodie gegenüber Variety verriet. Die Schauspielerin war damals 27 Jahre alt und sah sich selbst stark in der ehrgeizigen Musterschülerin Clarice wieder, die sich in düstere Serienkiller-Ermittlungen stürzt. Während zunächst Michelle Pfeiffer (67) für die Hauptrolle vorgesehen war, aber wegen "zu viel Bösem" im Film absagte, kämpfte Jodie um den Part – und setzte sich trotz aller familiären Bedenken durch.

Sie schildert den Konflikt mit ihrer Mutter so: "Ich vertraute meinem kreativen Instinkt und sie vermittelte mir die Weisheiten Hollywoods. Ich will diese Hollywood-Weisheiten infrage stellen." Ihre Mutter habe sich von Angst und Konventionen leiten lassen, erzählt die Darstellerin weiter. Für Jodie sei es "befreiend" gewesen, nicht auf die Ängste ihrer Mutter zu hören. Die Entscheidung zahlte sich aus: An der Seite von Anthony Hopkins (88) als Hannibal Lecter holte sie für ihre Performance den Oscar als beste Hauptdarstellerin, während auch Regisseur Jonathan Demme (†73), das Drehbuch und der Film selbst mit Academy Awards geehrt wurden. Als Jahre später jedoch die Fortsetzung "Hannibal" nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Harris anstand, winkte sie ab – Regisseur Jonathan lehnte ohnehin ab, weil er die literarische Vorlage nicht mochte, und Jodie war eigenen Angaben nach bereits mit einem anderen Film beschäftigt. So übergab sie Clarice an Kollegin Julianne Moore (65).

Kürzlich verriet Anthony in seiner Autobiografie "We Did Ok, Kid", wie eisig es 1991 am Set zuging. Mit seiner Rolle als Hannibal Lecter habe er bewusst eine furchteinflößende Atmosphäre geschaffen. "Ich wollte zeigen, was ich kann, also habe ich mich so furchterregend wie möglich gegeben", erinnerte sich der Schauspieler. Der Kontakt zwischen den beiden Stars blieb während der Dreharbeiten auf ein Minimum reduziert. Erst zum Abschluss der Dreharbeiten gestand Jodie ihrem Kollegen, dass sie Angst vor ihm gehabt habe.

Getty Images Jodie Foster, 2025

Getty Images Evelyn Foster und Jodie Foster, 2017 in Beverly Hills

United Archives GmbH/ Action Press Anthony Hopkins in "Das Schweigen der Lämmer" 1991